We Francji w poniedziałek padły rekordy temperatur. W miejscowościach w centralnej części kraju termometry pokazywały ponad 43 stopnie Celsjusza. We wtorek w 54 departamentach obowiązują czerwone, najwyższe alerty pogodowe, a w środę ich liczba może wzrosnąć. Upał nie ustępuje również we Włoszech i Hiszpanii. Na rekordowe temperatury szykują się także Niemcy. W najbliższych dniach słupki rtęci mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza.

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Fala upałów i problemy w turystyce. Europa mierzy się z ekstremalnymi temperaturami

Ekstremalne temperatury w Europie zakłócają wzmożony ruch tuż przed rozpoczynającym się szczytem sezonu turystycznego. Upał wymusza zmiany w harmonogramach zwiedzania, a także częściowe zamknięcia najważniejszych atrakcji w kultowych miastach turystycznych, takich jak Paryż, Rzym, Mediolan czy Amsterdam. W wielu krajach Europy władze wydają alerty pogodowe, dostosowują godziny otwarcia zabytków i apelują do zwiedzających, by unikali ekspozycji na słońce w szczycie upału.

Jak podaje portal Travel and Tour World, w związku z nasilającymi się falami upałów na naszym kontynencie, kraje są zmuszone dostosować się do zachodzących zmian klimatycznych. Najbardziej narażoną strefą pozostaje południowa Europa, ale coraz częściej wysokie temperatury utrudniają podróże w jej centralnych i zachodnich regionach. Operatorzy dostosowują zatem trasy wycieczek i przenoszą zwiedzanie w pełnym słońcu na poranki lub wieczory, by zapewnić bezpieczeństwo turystom.

Duży problem we Francji i Niemczech. Muzea i galerie alternatywą w upalne dni

Francja należy do najbardziej dotkniętych ekstremalną pogodą krajów. Fale upałów nasilają się coraz bardziej, a liczba turystów rośnie. W Paryżu muzea, zabytki i atrakcje plenerowe już dostosowują godziny otwarcia, by uniknąć okresów, kiedy skwar doskwiera najmocniej. Najsilniej odczuwają to południowe regiony kraju, co odbija się na turystyce winiarskiej, zwiedzaniu kulturowemu i rejsach wodnych.

Coraz częściej ekstremalne temperatury notowane są również w Niemczech, szczególnie w miastach, które są głównym celem turystycznym. Metropolie takie jak Berlin i Monachium również stosują wytyczne dla odwiedzających je latem podróżnych. Coraz bardziej obciążone stają się infrastruktura turystyczna i transport publiczny, który jest w stanie zapewnić podróżnym komfortowe warunki zwiedzania i łatwiejszy dostęp do kluczowych zabytków. Muzea i atrakcje wewnętrzne stają się główną alternatywą dla szukających ulgi od upału.

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Sytuacja we Włoszech i Hiszpanii. Sektor dostosowuje się do zmian

Także we Włoszech i Hiszpanii szczyt sezonu turystycznego pokrywa się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Zacienione szlaki stają się w tym czasie coraz popularniejszą alternatywą. Turyści coraz chętniej wybierają także atrakcje wodne. Operatorzy turystyczni priorytetowo traktują zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, choć nie jest łatwo połączyć to z zachowaniem dostępu do ważnych zabytków historycznych. We Włoszech zmian w harmonogramach zwiedzania najczęściej doświadczają turyści w Rzymie czy Mediolanie.

W Hiszpanii upały najbardziej dają się we znaki w południowych i centralnych strefach turystycznych. Wysokie temperatury wymuszają zmianę trendów w turystyce plażowej, zwiedzaniu miast i uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych na świeżym powietrzu. Hiszpański sektor turystyczny szybko się do tego dostosowuje. Zwiększa się liczba klimatyzowanych pomieszczeń i ogranicza się harmonogramy aktywności w południe. Ze względu na zagrożenie pożarowe sytuacja pogodowa jest na bieżąco monitorowana przez regionalne władze.