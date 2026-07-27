„Z powodu lawin błotnych, począwszy od 27 lipca, obszar powyżej Jeziora Bambusowej Strzały w dolinie Rize oraz cała dolina Zechawa w rejonie Jiuzhaigou będą tymczasowo zamknięte dla turystów” – poinformowały lokalne władze w komunikacie przekazanym przez państwową telewizję CCTV, nie precyzując liczby osób objętych działaniami.

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Noul to najsilniejszy tajfun, który uderzył w tym roku w Chiny, przynosząc ulewne deszcze w południowych i centralnych regionach. W weekend tylko w prowincji Guangdong ewakuowano ponad 800 tysięcy ludzi.

Ministerstwo zasobów wodnych oraz Chińska Administracja Meteorologiczna wydały wspólne czerwone ostrzeżenie dla szeregu regionów w związku z zagrożeniem spowodowanym przesuwającym się w kierunku północno-zachodnim tajfunem Noul.

Katastrofy naturalne nawiedzają Chiny

Obecne kataklizmy zbiegają się z okresem najwyższego ryzyka powodziowego, trwającym od połowy lipca do połowy sierpnia. Eksperci ostrzegają, że w nadchodzących tygodniach opady na północy Chin mogą być o 20 do 50 procent wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

W lipcu w całych Chinach zeszły co najmniej cztery tragiczne w skutkach osuwiska. W potężnej lawinie błotnej w metropolii Chongqing zginęło 11 osób, a 50 wciąż uznaje się za zaginione. Żywioł w dwóch górzystych prowincjach Gansu oraz Shanxi pochłonął życie kolejnych 36 osób, w tym grupy turystów.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak

krp/ ap/