Chorwacki kurort Makarska wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 21 a 6 rano – poinformował portal croatiaweek.com. Dotyczy on punktów sprzedaży detalicznej, ale nie barów, restauracji i innych lokali gastronomicznych.

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Decyzja władz miasta jest odpowiedzią na problemy związane z masową turystyką w sezonie letnim. Zbyt uciążliwe stały się „nocne zgromadzenia, szczególnie na starówce i plażach, którym często towarzyszy hałas, zachowania antyspołeczne, zaśmiecanie i niszczenie zabytkowego centrum” – argumentuje ratusz. W ostatnich latach w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiały się nagrania dokumentujące tego rodzaju zachowania.

Wprowadzenie ograniczeń było możliwe dzięki nowelizacji ustawy handlowej, przyjętej przez chorwacki parlament pod koniec maja. Nowe przepisy dają samorządom prawo do regulowania godzin sprzedaży alkoholu w celu ochrony zdrowia publicznego, porządku, środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Szukanie równowagi między turystyką a jakością życia

Władze Makarskiej podkreślają, że celem nowych regulacji nie jest ograniczanie turystyki, ale znalezienie równowagi między interesami turystów, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

– Naszym celem nie jest wprowadzanie zakazów dla samej idei zakazywania, ale zachowanie porządku, spokoju i przyjemnej atmosfery zarówno dla mieszkańców, jak i gości – podkreślił burmistrz Makarskiej Zoran Paunović, cytowany przez chorwacką agencję prasową HINA. – Cieszę się, że przejmujemy inicjatywę w Chorwacji w tej sprawie – dodał.

Licząca 13 tysięcy mieszkańców Makarska gościła w zeszłym roku prawie 340 tysięcy turystów.

Inne miasta rozważają podobne kroki

Makarska jest pierwszym chorwackim miastem, które wprowadziło zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, ale najpewniej nie ostatnim. Podobne rozwiązania analizują już inne miasta w Chorwacji, w tym Split i Zadar, a także wyspa Hvar.

W 2025 roku Chorwację odwiedziły niemal 22 miliony turystów. Chorwacka gospodarka jest silnie uzależniona od turystyki – sektor ten odpowiada za około 20 procent PKB kraju.