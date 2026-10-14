Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczyna przygotowania infrastruktury żeglugowej na Wielkich Jeziorach Mazurskich do okresu zimowego. Od czwartku będzie stopniowo zdejmowane pływające oznakowanie nawigacyjne na głównym szlaku wodnym, prowadzącym od jeziora Roś w Piszu do rzeki Węgorapy w Węgorzewie, a także na szlakach bocznych.

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– Redukcja oznakowania jest corocznym działaniem związanym z przygotowaniem infrastruktury żeglugowej do okresu zimowego oraz ochroną oznakowania przed uszkodzeniami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne i zjawiska lodowe. Prace potrwają około dwóch tygodni. Do czasu ich zakończenia użytkownicy dróg wodnych powinni zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na zmieniające się oznakowanie szlaków żeglugowych – wyjaśniła PAP rzeczniczka RZGW w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.

Demontaż oznakowania nie oznacza automatycznego zamknięcia szlaków. Formalne zakończenie sezonu żeglugowego nastąpi dopiero po opublikowaniu przez RZGW odrębnego komunikatu nawigacyjnego. Do tego czasu można korzystać z mazurskich dróg wodnych, jednak należy liczyć się ze zmieniającymi się warunkami nawigacyjnymi.

Od listopada zmiany w działaniu masztów i śluz

Kolejne ograniczenia wejdą w życie 1 listopada. Tego dnia zostanie wyłączony system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi, obejmujący 17 masztów sygnalizacyjnych rozmieszczonych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich. W sezonie maszty ostrzegają żeglarzy przed zagrożeniami pogodowymi.

Zmieni się również organizacja pracy czterech mazurskich śluz: Guzianka, Guzianka II, Karwik i Przerwanki. Od listopada będą one dostępne dla jednostek pływających wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8 do 14. Chęć skorzystania ze śluzy trzeba będzie zgłosić telefonicznie co najmniej dzień wcześniej. Śluzowania będą prowadzone do momentu pojawienia się zjawisk lodowych uniemożliwiających bezpieczną żeglugę.

Według RZGW mijający sezon, mimo zmiennej pogody i braku długotrwałych okresów wysokich temperatur, potwierdził popularność mazurskich szlaków wodnych. W śluzach wykonano ponad 7,5 tys. śluzowań, przeprowadzając przez nie łącznie 18 099 jednostek pływających.

Aktualne informacje o warunkach żeglugowych, funkcjonowaniu śluz i komunikatach nawigacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.