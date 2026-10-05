Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie między 96, a 98 milionów pasażerów.

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– To więcej, niż zaplanowaliśmy, wyraźnie powyżej 40 procent, odnosząc to do roku 2023 – zaznacza. Dodaje, że liczba przewożonych pasażerów rośnie dzięki nowym połączeniom, których jest o ponad 30 procent więcej w porównaniu z 2023 rokiem.

Dworzec Warszawa Wschodnia do remontu

W nowym rozkładzie jazdy przewoźnik będzie uruchamiać około 600 połączeń dziennie. – Pojawią się nowe relacje, ale również na obecnych trasach będzie większa częstotliwość pociągów – zapowiedział. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie i 560 w okresie letnim.

– Zmierzamy do tego, by pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach. Na przykład na trasie Łomża – Warszawa planujemy uruchomić sześć nowych par pociągów dziennie. Tych zmian będzie bardzo dużo – zapewnia.

Przyznaje, że problemem dla spółki może być modernizacja stacji Warszawa Wschodnia, która ma ruszyć w grudniu. – To może się odbić na punktualności przewozów. Przewidujemy utrudnienia dla pasażerów, na które nie mamy wpływu – ocenia.

Szczegóły dotyczące nowego rozkładu jazdy przewoźnik przedstawi w październiku.

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Przetarg na pociągi dużych prędkości już trwa

Malinowski wyjaśnia również, że podczas ostatnich targów InnoTrans w Berlinie zarząd PKP Intercity spotkał się z większością producentów taboru. – Rozmawialiśmy m.in. o naszym ostatnim dużym projekcie, który jest w trakcie przetargu, czyli o pociągach dużych prędkości – wskazał.

Dodaje, że Intercity spotkał się również z przewoźnikami: niemieckim Deutsche Bahn, kolejami austriackimi, kolejami ukraińskimi i kolejami litewskimi. Rozmawia z nimi o rozwoju i podnoszeniu jakości oferty. Obecnie PKP Intercity realizuje 57 połączeń międzynarodowych i firma dalej chce rozwijać tę ofertę.

Pytany o realizowane przez spółkę inwestycje wymienia pociągi piętrowe, które PKP Intercity zamówiło od Alstomu w zeszłym roku. – Zostały już uzgodnione wszelkie szczegóły dotyczące m.in. wyglądu tych pojazdów. W tej chwili toczy się proces zamawiania wszystkich podzespołów. Na początku stycznia rozpocznie się w Chorzowie produkcja tych pociągów – oznajmił.

PKP Intercity: Będą też przetargi na remonty wagonów

W najbliższym czasie przewoźnik ogłosi przetargi na naprawy P5 dla pociągów Pesa Dart oraz P4 dla ED74 (tzw. Edyty). Wcześniej ogłoszono też przetarg na P5 dla Pendolino. P4 i P5 to najwyższe poziomy napraw pojazdów kolejowych; P4 obejmuje gruntowny przegląd podzespołów oraz wymianę zużytych części, natomiast P5 to naprawa główna polegająca na pełnym przeglądzie i remoncie pociągu.

PKP Intercity w zeszłym tygodniu ogłosiło przetarg na wykonanie napraw P5 dla całej floty 20 pociągów Pendolino, które mają przejść kompleksowy remont do 2031 roku. Prace mają objąć m.in. odnowienie malatury, wymianę tapicerki i gniazdek elektrycznych na modele z portami USB-C oraz modernizację systemów Wi-Fi i monitoringu.

Rozmówca podkreśla, że w Dartach spółka chciałaby usunąć, jak to określił, „systemowe wady tego pociągu”. – Choćby to, że nie możemy zabierać więcej pasażerów, niż jest miejsc siedzących, jest to niezrozumiałe dla pasażerów, kiedy słyszą od konduktorów odmowę. Chcemy też, żeby ten pociąg był bardziej niezawodny niż teraz –dodaje.

Nowe pociągi z Cegielskiego i z używane z Niemiec

Pierwsze z 300 zamówionych przez PKP Intercity wagonów od FPS Cegielski są już testowane. – Myślę, że od pierwszego kwartału przyszłego roku zaczną się ich odbiory. Będziemy chcieli odbierać równolegle różne typy tych wagonów, czyli pierwszej i drugiej klasy przedziałowe, bezprzedziałowe oraz gastronomiczne, żeby zestawiać gotowe składy, w których będzie każdy typ wagonu – wyjaśnia. Wagony te będą ciągnięte przez lokomotywy Griffin, produkowane przez Newag.

Pytany o ewentualny zakup używanego taboru od innych przewoźników, Malinowski przypomniał o toczącym się w Niemczech postępowaniu dotyczącym sprzedaży 96 wagonów przez Deutsche Bahn. W tej sprawie PKP Intercity prowadziło w Berlinie bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami niemieckiego przewoźnika.

– Przedstawiciele Deutsche Bahn potwierdzili, że termin składania ofert przypada na listopad, więc PKP Intercity rozważy złożenie swojej oferty – podkreślił.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 miliona pasażerów.