Członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych i rozwoju biznesu Joanna Siecińska zwraca uwagę, że przewoźnik w ostatnim czasie zintensyfikował rozwój usług cyfrowych i mobilnych, wykorzystując nowoczesne technologie. Niedawno zakończył testowanie łączności satelitarnej opartej na europejskiej konstelacji satelitów niskoorbitowych (LEO), które potwierdziły możliwość wdrożenia stabilnego połączenia internetu w pociągach.

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Wyjaśnia, że internet satelitarny zapewni dostęp do łączności w tzw. białych plamach, czyli miejscach, w których nie ma zasięgu na trasie. – Chodzi o strefy oddalone od miejsc zurbanizowanych, gdzie połączenie niknie ze względu na niewystarczającą infrastrukturę współpracujących operatorów GSM – wskazuje.

Internet bez białych plam na trasie

– Te miejsca chcemy zagospodarować i właśnie w tych konkretnych punktach na mapie chcemy wykorzystać internet satelitarny. Nie wyprze on usług operatorów GSM, tylko będzie stanowił usługę komplementarną – wyjaśniła.

Poinformowała, że pierwsze testy internetu satelitarnego w składach PKP Intercity przeprowadzono w lutym ub. roku. - Testowaliśmy wtedy Starlinka w składach ED160 (Stadler Flirt), później w sierpniu były testy na Pendolino, a teraz poszliśmy jeszcze dalej, bo sprawdzamy również innych operatorów. W sierpniu br. odbyły się testy rozwiązania OneWeb firmy Eutelsat - powiedziała.

– Wyniki wszystkich testów były bardzo pozytywne. Badania wykazały, że jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55 procent czasu przejazdu, podczas gdy w wypadku operatorów GSM odsetek ten wynosi 18 procent – zaznacza Siecińska. – Oznacza to, że zasięg satelitarny wyraźnie poprawi jakość internetu.

Na przełomie października i listopada zostanie uruchomiony pilotaż internetu satelitarnego w jednym z pociągów pendolino, który zabierze ze sobą pasażerów. – Do tej pory testowaliśmy internet satelitarny w pociągach bez podróżnych. Teraz chcemy poznać opinię naszych pasażerów, dlatego po odbyciu przejazdu przeprowadzana będzie ankieta. Zakładamy, że pilotaż potrwa pięć miesięcy – oznajmiła.

Jeżeli testy z pasażerami zakończą się pomyślnie, to odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w pendolino podczas napraw głównych, czyli w latach 2028 - 2029. Poinformowała, że na razie spółka planuje uruchamianie internetu satelitarnego jedynie w składach Pendolino oraz w przyszłości w pociągach „high speed”.

Ponadto przewoźnik zwiększa liczbę taboru z dostępem do wi-fi. – Od 2023 roku liczba wagonów z Wi-Fi wzrosła o 525. Obecnie dostęp do internetu posiada 70 procent naszych wagonów oraz 100 procent elektrycznych zespołów trakcyjnych – relacjonuje rozmówczyni. Zapewnia, że firma będzie stale zwiększać dostępność internetu w wagonach.

6 milionów pasażerów ma już aplikację mobilną

Pytana o pozostałe usługi cyfrowe PKP Intercity Siecińska wskazuje, że spółka systematycznie rozwija aplikację mobilną. Aktualnie korzysta z niej około 6 milionów pasażerów, a liczba cały czas rośnie. W ostatnim czasie PKP Intercity uruchomiło w aplikacji nowe funkcjonalności. W ramach powiadomień pasażer otrzymuje np. przypomnienie o posiadanej rezerwacji, o zbliżającej się podróży, o zakończeniu podróży oraz czasie przewidzianym na przesiadkę, o zmianie statusu zamówienia Wars.

Spółka wdrożyła nową, odświeżoną formę prezentowania informacji o opóźnieniach. Prezentowane są na ekranie głównym, jak i na bilecie w aplikacji. Wprowadzono również logowanie za pomocą kont w mediach społecznościowych. Siecińska poinformowała również, że liczba uczestników programu lojalnościowego PKP Intercity wzrosła do 600 tys., a suma zgromadzonych przez nich punktów do 1,3 miliarda.

Siecińska poinformowała również, że trwają prace nad wprowadzeniem możliwości graficznego wyboru miejsca do siedzenia na podróże w komunikacji krajowej z przesiadkami. Obecnie taka opcja jest możliwa jedynie na przejazdach bezpośrednich; na bilecie przesiadkowym miejsce w obu pociągach jest przydzielane automatycznie.

– Chcemy, by taka funkcja weszła w życie jeszcze w tym roku - dodaje.

Pasażer sam sprawdzi sobie bilet

Ponadto firma pracuje nad wprowadzeniem w pociągach Pendolino opcji self check-in, czyli samodzielnej kontroli biletów przez pasażerów. Dzięki temu konduktor nie będzie musiał sprawdzać biletu osoby, która odprawiła się wcześniej w aplikacji przewoźnika.

Siecińska informuje też o trwających pracach nad nowym Centralnym Systemem Sprzedaży. – CSS to strategiczna zmiana dla PKP Intercity, która ujednolici i unowocześni sprzedaż biletów we wszystkich kanałach. Dzięki zastąpieniu starego systemu przewoźnik uzyska gotowość do standardu OSDM, łatwiejsze integrowanie z innymi przewoźnikami, większą elastyczność we wdrażaniu ofert i mniejszą zawodność systemu – wskazuje.

Jej zdaniem dla pasażerów CSS przełoży się to przede wszystkim na wygodniejsze planowanie i obsługę podróży. System będzie automatycznie dobierał najkorzystniejszą ofertę i ulgi, niezależnie od kanału zakupu. Umożliwi zakup bardziej złożonych podróży, także z przesiadkami i na trasach międzynarodowych, nawet na jednym bilecie obejmującym do sześciu odcinków. Łatwiejsze stanie się również kupowanie biletów dla rodzin i grup (wzrost z 6 do 24 osób) oraz łączenie różnych ulg i ofert.

– Nowy system znacząco uprości także zarządzanie biletem po zakupie. Pasażer będzie mógł łatwiej zmienić parametry przejazdu, skorygować błędnie wybraną ulgę czy dostosować bilet do zmienionych planów podróży bez konieczności kupowania nowego biletu i ubiegania się o zwrot. W przyszłości CSS ułatwi również zakup i obsługę biletów międzynarodowych oraz podróży realizowanych z udziałem różnych przewoźników – dodaje.

CSS będzie wdrażany stopniowo, w 2026 roku obejmie sprzedaż międzynarodową realizowaną w nowych, ale tradycyjnych kasach, a w następnych kwartałach przewoźnik będzie uruchamiał sprzedaż w innych kanałach PKP Intercity.

Siecińska mówi ponadto, że firma pracuje również nad automatyzacją i cyfryzacją procesów wewnętrznych, niewidocznych dla pasażera. Chodzi m.in. o planowanie i obsługę rozkładu jazdy czy ewidencję i utrzymanie taboru.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów. Spółka szacuje, że w 2026 r. będzie to 96 mln osób.