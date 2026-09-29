Z informacji przekazanych przez ekipę ratowników z Lizbony, wynika, że samolot powrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko im. Humberto Delgado krótko po starcie. Sprecyzowali oni, że „powrót samolotu miał związek z alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie”.

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Z kolei zarządzająca stołecznym lotniskiem spółka ANA przekazała, że „awaryjne lądowanie, które zakończyło się bezpiecznie, wynikało z przyczyn technicznych”.

W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu linii Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto, na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna, na której pokładzie pojawił się dym, leciała z Barcelony.