Mechanizm ten ma pozwolić uniknąć formalnego postępowania upadłościowego, które w wypadku uznania przez sąd, że przedsiębiorstwo nie jest zdolne do dalszego funkcjonowania, może doprowadzić nawet do jego likwidacji.

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Volotea ogranicza latanie

Volotea ma trzy miesiące na zawarcie porozumień, które pozwolą rozwiązać problem niewypłacalności. Jeżeli w tym czasie negocjacje z wierzycielami nie przyniosą rezultatu, przewoźnik rozpocznie formalne postępowanie upadłościowe – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Samo rozpoczęcie postępowania przedupadłościowego nie musi oznaczać zakończenia lub ograniczenia działalności linii. Volotea zaczęła jednak już zmniejszać częstotliwość lotów na kilku trasach, a na innych pojawiły się pojedyncze odwołania. Informują o tym dzienniki „La Nueva España” i „Gasteiz Hoy”. Zmiany dotyczą również pasażerów, którzy mają już potwierdzone rezerwacje.

W związku z sytuacją finansową przewoźnika organizacja Facua-Consumers in Action, zajmująca się ochroną praw konsumentów, zaleca pasażerom, aby do czasu wyjaśnienia sytuacji Volotei nie kupowali jej biletów. W oświadczeniu wydanym w środę Facua argumentuje, że konsumenci nie powinni ryzykować utraty pieniędzy za przyszłe loty, które mogą nie zostać zrealizowane.

Organizacja przypomina jednocześnie, że linie lotnicze muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jeżeli lot zostanie odwołany, przewoźnik ma zwrócić pasażerowi wpłaconą kwotę.

Volotea zmniejszy flotę i zatrudnienie

Problemy finansowe Volotei ciągną się od czasu pandemii, która zmusiła przewoźnika do skorzystania z pożyczki od SEPI, hiszpańskiej Państwowej Spółki Holdingowej ds. Udziałów Przemysłowych. Sytuację dodatkowo pogorszył wzrost kosztów paliwa lotniczego związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Według doniesień wpływ tego czynnika na finanse Volotei oszacowano na 150 milionów euro.

Poza negocjacjami dotyczącymi zadłużenia Volotea rozważa plan dostosowawczy. Zakłada on zmniejszenie floty z obecnych 44 samolotów do 30-35 maszyn i zwolnienia pracowników.

Jednym z możliwych rozwiązań na przyszłość, jeśli restrukturyzacja Volotei zakończy się sukcesem, jest przejęcie kontroli nad Aegean Airlines. Volotea posiada już 20 procent udziałów w greckim przewoźniku.

Volotea odnotowała zyski operacyjne w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych, jednak rosnące zadłużenie oraz sytuacja międzynarodowa utrudniają jej dalsze funkcjonowanie.