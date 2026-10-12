Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. Według branżowego portalu Paddle Your Own Kanoo, na który powołał się Walla, zakaz obejmuje także osoby posiadające obywatelstwo państwa zachodniego - w przypadku, gdy są one również obywatelami kraju objętego restrykcjami.

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Na liście znalazły się głównie państwa nieutrzymujące stosunków dyplomatycznych z Izraelem: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Brunei, Komory, Kuba, Dżibuti, Indonezja, Iran, Irak, Kuwejt, Liban, Libia, Malezja, Malediwy, Mali, Mauretania, Niger, Korea Północna, Oman, Pakistan, Katar, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan, Syria, Tunezja, Wenezuela i Jemen.

Większość tych państw to kraje z przewagą ludności muzułmańskiej.

Próba rozbicia samolotu przez pilota z Omanu udaremniona

Według doniesień mediów amerykańskie linie United Airlines rozesłały już wewnętrzne memorandum, informujące załogi o nowych ograniczeniach. Podobne instrukcje miały otrzymać także inne zagraniczne linie obsługujące połączenia z Izraelem.

Decyzja jest następstwem próby zamachu z 30 września na pokładzie samolotu flydubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich mediów drugi pilot, Omańczyk Hamam al-Hammami, zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną, by rozbić ją na lotnisku Ben Guriona. Atak udaremniono dzięki interwencji pasażerów i dwóch pilotów podróżujących po służbie.