Od początku sezonu letniego 2027 pasażerowie będą mogli latać z Poznania bezpośrednio na południe Portugalii – podaje w komunikacie poznańskie lotnisko.

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Uruchomienie połączenia z Faro, jednym z najpopularniejszych kurortów na Półwyspie Iberyjskim, zapowiedział Ryanair. Loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty. Pierwszy rejs zaplanowano na 30 marca 2027 roku.

Portugalia zyskuje na znaczeniu w siatce połączeń

– Cieszymy się, że wspólnie z Ryanairem możemy zaoferować kolejny portugalski kierunek, który pozwoli jeszcze lepiej poznać ten niezwykle różnorodny kraj. Faro i cały region Algarve świetnie odpowiadają na rosnące zainteresowanie podróżami do miejsc łączących możliwość wypoczynku, podziwiania pięknych krajobrazów i poznawania bogatej kultury – mówi wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Agnieszka Szymankiewicz, cytowana w komunikacie.

– Poszerzanie siatki połączeń to jeden z naszych celów, a dzięki nowej trasie pasażerowie zyskują jeszcze większy wybór kierunków dostępnych bezpośrednio z Poznania – dodaje.

Faro będzie trzecim kierunkiem Ryanaira do kontynentalnej Portugalii dostępnym z poznańskiego lotniska, obok cieszących się dużym zainteresowaniem Lizbony i Porto.