Faro to już czwarta nowość zapowiedziana przez Ryanaira na przyszłoroczny sezon letni z Wrocławia – podaje Port Lotniczy Wrocław w komunikacie.

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Nowe połączenie pozwoli pasażerom dotrzeć bezpośrednio do Algarve, jednego z najpopularniejszych regionów turystycznych Portugalii. Rozkład lotów, które odbywać się będą we wtorki i soboty, zaplanowano tak, by umożliwić organizację zarówno krótkich wyjazdów, jak i dłuższego wypoczynku. Pierwszy rejs odbędzie się 30 marca 2027 roku.

Portugalia chętnie wybieranym kierunkiem z Wrocławia

– Portugalia jest jednym z kierunków, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych pasażerów. Widzimy to również w wynikach połączeń do Porto i Lizbony, które już znajdują się w naszej siatce. Dlatego cieszy nas, że oferta lotów do tego kraju będzie jeszcze szersza – mówi prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara, cytowany w komunikacie.

– Faro to także czwarta nowość Ryanaira ogłoszona na przyszłoroczny sezon letni. Dla nas to bardzo dobra wiadomość, szczególnie że każde kolejne bezpośrednie połączenie zwiększa możliwości podróżowania nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska – dodaje.

Faro bramą do regionu Algarve

Faro – stolica regionu Algarve – może być zarówno celem podróży, jak i punktem wypadowym do odkrywania południowego wybrzeża Portugalii.

W niewielkiej odległości znajdują się popularne kurorty Albufeira i Lagos, a także Tavira, znana z tradycyjnej zabudowy.