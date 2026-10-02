Według przedstawionych podczas forum danych 32 procent obywateli uważa turystykę za bardzo szkodliwą dla Barcelony. Kolejne 37 procent również ma do niej negatywne nastawienie – odnotowuje hiszpański portal branżowy Preferente.

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Hernández przekonywał podczas niedawnego forum ACAVE, że konieczne jest odzyskanie „przywiązania” mieszkańców do turystyki. Jak ostrzegł, jeśli ten sektor gospodarki nie będzie doceniany, miasto nie będzie mogło rozwijać projektów, na których mu zależy. Odbudowa reputacji turystyki ma być jednym z priorytetów Barcelona Turisme.

Barcelona musi zarządzać turystyką, żeby osiągnąć równowagę

Zdaniem dyrektora sytuację można zmienić poprzez lepsze wyjaśnianie pozytywnych efektów związanych z turystyką. Jak wskazał, debata publiczna koncentruje się przede wszystkim na jej negatywnych skutkach. Co więcej, uważa, że „problemem nie jest turystyka, lecz zarządzanie nią”. Dlatego, jego zdaniem, należy podjąć działania, aby osiągnąć równowagę między mieszkańcami a turystami.

Nie wszyscy wiedzą, jakie korzyści daje turystyka

Hernández zwrócił również uwagę na dużą niewiedzę dotyczącą polityki turystycznej. Jak mówił, znaczna część mieszkańców Barcelony nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia podatku turystycznego.

Hernández podkreślił, że planem miasta nie jest zwiększanie liczby przyjazdów turystów. Chodzi jednak o poprawę relacji między turystyką a miastem.

Celem ma być sytuacja, w której działalność turystyczna, w znacznym stopniu przyczyniająca się do rozwoju lokalnej gospodarki, będzie postrzegana jako korzystna również przez mieszkańców.