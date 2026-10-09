Spośród głosujących 58,6 procent poparło całkowity zakaz krótkoterminowego wynajmu nieruchomości
Borocz poinformował, że w konsultacjach internetowych dotyczących przyszłości krótkoterminowego wynajmu w I dzielnicy węgierskiej stolicy wzięło udział łącznie 4503 mieszkańców. Spośród głosujących 58,6 procent poparło całkowity zakaz krótkoterminowego wynajmu nieruchomości, a 41,4 procent uznało, że taki zakaz jest zbędny.
Największe poparcie dla zakazu odnotowano w rejonie Zamku Królewskiego w Budzie, gdzie za całkowitym zakazem opowiedziało się 66 procent respondentów.
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Wynik głosowania nie oznacza, że krótkoterminowy wynajem w I dzielnicy zostanie natychmiast zakazany. Władze lokalne wykorzystają opinie mieszkańców oraz analizę skutków regulacji do opracowania projektu przepisów. Zanim powstanie ostateczny projekt, koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym.
Zgodnie z planami samorządu projekt może trafić do odpowiednich komisji i rady dzielnicy w listopadzie.
Samorząd podkreślił, że krótkoterminowy wynajem wpływa nie tylko na właścicieli nieruchomości i sektor turystyki, ale może również oddziaływać na codzienne życie mieszkańców i spokój w budynkach mieszkalnych. Kwestia ta ma szczególne znaczenie na terenie Zamku Królewskiego w Budzie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie – obszarze, który jest zarówno dzielnicą mieszkalną, jak i jedną z głównych atrakcji turystycznych Budapesztu – podkreśla portal Daily News Hungary.
W zeszłym roku Budapeszt odwiedziło prawie 8 milionów gości.
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