Borocz poinformował, że w konsultacjach internetowych dotyczących przyszłości krótkoterminowego wynajmu w I dzielnicy węgierskiej stolicy wzięło udział łącznie 4503 mieszkańców. Spośród głosujących 58,6 procent poparło całkowity zakaz krótkoterminowego wynajmu nieruchomości, a 41,4 procent uznało, że taki zakaz jest zbędny.

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Największe poparcie dla zakazu odnotowano w rejonie Zamku Królewskiego w Budzie, gdzie za całkowitym zakazem opowiedziało się 66 procent respondentów.

Wynik głosowania nie oznacza, że krótkoterminowy wynajem w I dzielnicy zostanie natychmiast zakazany. Władze lokalne wykorzystają opinie mieszkańców oraz analizę skutków regulacji do opracowania projektu przepisów. Zanim powstanie ostateczny projekt, koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Mieszkańcy Budapesztu zamiast turystów wolą spokój

Zgodnie z planami samorządu projekt może trafić do odpowiednich komisji i rady dzielnicy w listopadzie.

Samorząd podkreślił, że krótkoterminowy wynajem wpływa nie tylko na właścicieli nieruchomości i sektor turystyki, ale może również oddziaływać na codzienne życie mieszkańców i spokój w budynkach mieszkalnych. Kwestia ta ma szczególne znaczenie na terenie Zamku Królewskiego w Budzie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie – obszarze, który jest zarówno dzielnicą mieszkalną, jak i jedną z głównych atrakcji turystycznych Budapesztu – podkreśla portal Daily News Hungary.

W zeszłym roku Budapeszt odwiedziło prawie 8 milionów gości.