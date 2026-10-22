Na przyjęcie w siedzibie Instytutu Polskiego zaproszono partnerów z biur podróży i współpracowników nie tylko ze Szwecji, ale też Danii, Norwegii oraz Finlandii. W tych krajach POT ze Sztokholmu promuje turystykę przyjazdową do Polski. Najbardziej zasłużone osoby zostały uhonorowane odznaką ministra sportu i turystyki lub dyplomem.

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Jak mówi dyrektor sztokholmskiego ośrodka POT-u, Małgorzata Hudyma, według szacunków w 2025 r. odnotowano 357,2 tysiąca przyjazdów turystycznych mieszkańców Szwecji do Polski, czyli o 9,6 procent więcej niż rok wcześniej.

Według Hudymy przez lata zmienił się sposób opowiadania o Polsce. – Od dawna mocnym argumentem obok historii, zabytków, kultury i zakupów były przystępne ceny. Dzisiaj możemy znacznie szerzej pokazywać jakość i różnorodność pobytu: dobrą kuchnię, interesujące hotele, muzea czy możliwość połączenia zwiedzania z wypoczynkiem – podkreśla.

Pytana o trendy wśród Szwedów, zwraca uwagę na wzrost zainteresowania Trójmiastem. – W sierpniu tego roku biuro Ticket podało, że w jego sprzedaży rezerwacje podróży do Gdańska wzrosły o 130 procent w porównaniu z poprzednim rokiem – zaznacza Hudyma. Gdańsk i pobliski Sopot pozwalają podczas jednego wyjazdu połączyć zwiedzanie z odwiedzinami restauracji, kulturą i pobytem nad morzem.

W Sztokholmie wśród Szwedów popularne są krótkie wypady do miast, wyjazdy rodzinne, zorganizowane, a także łączenie spotkań biznesowych z pobytem prywatnym.

– Przyciągają Kraków, Warszawa, Gdańsk i Sopot. Na duńskim rynku widzimy zainteresowanie polskim wybrzeżem, Mazurami, trasami pieszymi i takimi miastami jak Wrocław, Poznań i Lublin. W Finlandii pokazujemy m.in. przyrodę i dziedzictwo Podlasia – wyjaśnia Hudyma.

Utworzone w 1991 roku biuro POT-u w Sztokholmie początkowo było głównie miejscem, do którego Szwedzi przychodzili po informację, mapę czy broszurę. – Nadal udzielamy informacji turystycznej, ale docieramy do ludzi znacznie większą liczbą kanałów, w tym cyfrowych. W praktyce oznacza to łączenie lokalnych wersji językowych naszego portalu, mediów społecznościowych, kampanii internetowych, publikacji w mediach oraz podróży prasowych i studyjnych – wymienia.

W rejonie Sztokholmu polskie miasta pierwszy raz zostały zaprezentowane w 2012 roku za sprawą kampanii POT-u na plakatach w transporcie publicznym w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Na początku listopada nowe reklamy pojawią się w znacznie nowocześniejszej wersji. – Będziemy promować jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce poprzez oddającą ich klimat aranżację przystanków autobusowych na ruchliwym placu Stureplan – zapowiada Hudyma.

W tym roku mija również 80 lat od uruchomienia połączenia LOT-u na linii Warszawa–Sztokholm. Narodowy przewoźnik jest partnerem POT w promocji polskiej turystyki.