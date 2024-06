Polskie restauracje zdobyły trzy nowe gwiazdki Michelina. Mają ich już sześć

Obecnie w Polsce działa już sześć restauracji z gwiazdkami Michelina, ponieważ nagrodzone wcześniej restauracje utrzymały to wyróżnienie. Dwie gwiazdki rok temu dostała krakowska restauracja Bottiglieria 1881, a po jednej Muga w Poznaniu i Nuta w Warszawie.

W tym roku polska gastronomia zyskała też dziewięć nowych restauracji z wyróżnieniem Bib Gourmand, co ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę tego typu lokali w kraju.

Przewodnik przyznał też pierwszą w Polsce "zieloną gwiazdkę Michelina" - dostał ją Eliksir z Gdańska. Zielona gwiazdka przyznawana jest restauracjom, które "są liderami w zakresie zrównoważonych praktyk. Ich ekologiczne zaangażowanie jest źródłem inspiracji zarówno dla prawdziwych smakoszy, jak i całej społeczności w branży restauracyjnej (...). Zespół Eliksiru wdraża wiele praktyk, aby zmniejszyć wpływ restauracji na planetę. Kluczowe znaczenie ma filozofia ograniczania ilości odpadów, która obejmuje odzyskiwanie oleju kuchennego do użycia jako paliwo czy wykorzystywanie skórek cytrusów w kordiałach i syropach. Lokalne produkty są również kluczem do etosu Eliksiru, podobnie jak zastosowanie odnawialnych źródeł energii i zaangażowanie we współpracę z dostawcami, którzy podzielają to zrównoważone podejście".

- Rok 2024 przyniósł Polsce wiele doskonałych wiadomości - mówi cytowany w komunikacie wydawnictwa Gwendal Poullennec, dyrektor międzynarodowy Przewodników Michelin. - Tegoroczny przewodnik znacznie się rozszerzył, co odzwierciedla szybko rozwijającą się polską scenę gastronomiczną i ogromny talent tutejszych szefów kuchni. Szczególnie cieszę się, że słynący z anonimowości inspektorzy znaleźli w pięknym Pomorskiem tak wiele wspaniałych restauracji, które w tym roku dołączyły do przewodnika. Inspektorzy byli pod wrażeniem dynamiki i pasji, jakie spotkali w restauracjach w całej Polsce, jak i nowej fali młodych szefów kuchni. Cieszę się również, że Polska ma teraz pierwszą restaurację z zieloną gwiazdką. To sukces nie tylko dla Polski, ale także dla naszej planety i dla bardziej zrównoważonej przyszłości naszej branży.

Oprócz nowych gwizdkowych restauracji, tegoroczny Przewodnik MICHELIN Polska 2024 rekomenduje 9 nowych lokali z Bib Gourmand. To wyróżnienie nazwane na cześć Bibendum, ludzika Michelin, jest nagrodą przyznawaną tym restauracjom, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny. Tegoroczna lista wyróżnionych to wspaniała wiadomoś

zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, a całkowita liczba nagród Bib Gourmand w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie.