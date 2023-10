Rakieta trafiła w karetkę pogotowia i budynek mieszkalny administracji szpitala – podała egipska gazeta Al Qahera News, powołując się na lokalne źródła. Rannych zostało sześć osób.



Taba znajduje się nad Zatoką Akaba, 200 kilometrów od Strefy Gazy. Podobna odległość dzieli ją od największego na półwyspie Synaj kurortu Szarm el-Szejk, ale w odległości kilkunastu kilometrów położone jest izraelskie miasto Ejlat.

Taba to popularna miejscowość turystyczna. Z Polski loty do tego kurortu organizowała do niedawna Itaka. Odbywały się one w każdą środę, ale jak mówi wiceprezes tego biura podróży, Piotr Henicz, po ataku Hamasu na Izrael touroperator zawiesił te połączenia. - Ostatni nasi klienci wrócili z Taby w środę - mówi Henicz. - Nie ma teraz w Tabie żadnego naszego turysty - podkreśla. Czartery Itaki pozostaną zawieszone przynajmniej do świąt Bożego Narodzenia.



Jak podaje portal informacyjny Ahram "władze Egiptu zastrzegają sobie prawo do udzielenia odpowiedzi we właściwym czasie".