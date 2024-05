Aplikacja ma trzy wersje językowe – angielską, francuską i niemiecką. Są w niej informacje o sposobach na odkrywanie autentycznej Tunezji, zgodnie z zasadami gospodarki zrównoważonej.

Użytkownicy dowiedzą się z niej również o alternatywnych wobec hoteli formach zakwaterowania i usługodawcach, którzy dbają o środowisko i o korzyści lokalnych społeczności.

Narzędzie zostało pomyślane jako wsparcie dla podróżnych, ale i dla agentów, którzy znajdą w aplikacji wiele informacji o sposobach spędzania wakacji inaczej niż tylko na plaży.

Tunezja lepiej znana

Z ankiety przeprowadzonej niedawno przez DRV wśród swoich członków wynika, że wielu z nich życzyłoby sobie więcej informacji o alternatywnych rodzajach wyjazdów do Tunezji, na przykład do oaz na pustyni albo do miejscowości położonych w północnych, górzystych regionach kraju. Większość respondentów jest generalnie zainteresowana innymi formami wypoczynku i przekonana, że klienci mogą chcieć odkrywać lokalne smaki, kulturę, ale też spędzać czas aktywnie. To wspiera z kolei rozwój gospodarczy i społeczny.

Usługodawcy mogą zgłosić swoje oferty do aplikacji, by poinformować o nich jak najszerszą grupę klientów, DRV przeprowadzi kampanię w mediach społecznościowych.