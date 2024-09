Ubezpieczenia podróżne. W wakacje najwięcej zgłoszeń napłynęło z Turcji

Wakacyjne przygody

- Ubezpieczenie podróżne to nie tylko kwestie zdrowotne - wskazuje kierownik Platformy Medycznej Mondial Assistance Anna Czaplicka, cytowana w komunikacie.

- Polisy tego typu zapewniają odszkodowanie na przykład w wypadku rezygnacji z podróży czy odwołania wyjazdu lub lotu. W tym obszarze w bieżącym sezonie urlopowym zauważyliśmy znaczący wzrost zgłoszeń, bo aż o 43 procent w stosunku do ubiegłorocznych wakacji. Na tym samym poziomie co w ubiegłym roku pozostają zgłoszenia szkód z tytułu uszkodzenia czy utraty bagażu albo dostarczenia go z opóźnieniem. Nieznacznie wzrosła liczba zgłoszeń w obszarze odszkodowań z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w podróży - podsumowuje Anna Czaplicka.

Eksperci Mondial Assistance przypominają, że kupując polisę podróżną, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia.