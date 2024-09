Do końca stulecia liczba zgonów z powodu upału może wzrosnąć kilkukrotnie

W latach 1991-2020 liczba zgonów związanych z zimnem była dwa i pół razy wyższa w Europie Wschodniej niż w Europie Zachodniej, a liczba zgonów związanych z upałem była sześć razy wyższa w Europie Południowej niż w Europie Północnej.

Wskaźnik śmiertelności związanej z upałem był najniższy w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii (0,6-5 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców), a najwyższy w Chorwacji i w krajach najbardziej wysuniętych na południe (30-47 na 100 tysięcy).

Będzie cieplej, a śmiertelność będzie rosła

Około 363 809 zgonów w Europie w tym okresie przypisywanych jest zimnu, a 43 729 zgonów gorącu. Śmiertelność związana z zimnem znacznie przewyższyła więc śmiertelność związaną z upałem – ogólny stosunek zgonów z powodu zimna do tych z powodu upału wyniósł 8,3:1, przy znacznych różnicach regionalnych (od 3,3:1 w Słowenii do 132,5:1 w Irlandii). Wedle badaczy do końca stulecia zmniejszy się on w przedziale od 6,7:1 w scenariuszu zakładającym wzrost temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza do 1,4:1 przy wzroście temperatury o 4 stopnie Celsjusza (wyniesie średnio 2,6:1).

Jednocześnie znacząco, bo aż trzykrotnie - do średnio 30 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, w porównaniu z okresem 1991-2020 - wzrosną wskaźniki śmiertelności związanej z upałem i to we wszystkich regionach (od 0,5 dodatkowych zgonów na 100 tysięcy osób na północy kontynentu aż do 92 w południowych regionach). „Punkty zapalne” koncentrują się w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji, ale obejmują też dużą część Francji.

Przy wzroście temperatury o 3 stopnie Celsjusza do 2100 roku liczba zgonów związanych z wysoką temperaturą może wzrosnąć o 13 378, a przy wzroście temperatury o 4 stopnie Celsjusza o 54 476.