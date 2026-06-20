Tramwaj wodny będzie kursować od 4 lipca do 5 września w każdy weekend
Rejsy Odrą Zachodnią ze Szczecina na południe to część polsko-niemieckiego projektu Cross Oder promującego turystykę i ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry. Żegluga Szczecińska, miejska spółka, we współpracy z gminą Gartz z Brandenburgii uruchomiły tramwaj wodny, który od 4 lipca będzie wypływał w wakacyjne soboty i niedziele o godzinie 10 z Bulwaru Chrobrego, przy dworcu morskim.
– Chcemy pokazać malownicze zakątki Odry, wykorzystać turystyczny potencjał transgranicznej rzeki – mówił w piątek podczas pilotażowego rejsu Ireneusz Nowak, prezes spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
Statek zabierze do 140 pasażerów
Tramwaj wodny kursujący na południe od Szczecina to nowa oferta dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć rozlewiska Międzyodrza i zwiedzić malownicze miasteczka po obu stronach granicy. Statek „Sedina”, który obsługuje tę trasę, zabiera na pokład do 140 osób. Są też miejsca na rowery. Rejsy zaplanowano o stałych godzinach. Wypłynięcie ze Szczecina o godzinie 10, krótki postój w Mescherin około 12, cumowanie w Gartz o 12.50. Wypłynięcie w Gartz o 15.30. Powrót do Szczecina o 18.15.
Organizatorzy rejsu podkreślali, że nowe połączenie wodne jest atrakcyjne m.in. dla turystów rowerowych, którzy podróżują szlakami Odra Nys, Blue Velo, Trasą Pojezierzy Zachodnich lub planują kilkudziesięciokilometrowe wycieczki po regionie. A na pokładzie statku mogą poznać historię Międzyodrza i jego przyrodnicze skarby, słuchając audioprzewodnika (w językach polskim, niemieckim i angielskim) i korzystając z aplikacji na smartfony ExploreODER.
O Dolinie Dolnej Odry opowiada przewodnik Jacek Woch, który też uczestniczył w pilotażowym rejsie. Podkreślał, że rozlewiska Odry to jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów Europy Środkowej. Słynie z unikalnych ekosystemów wodnych, rozległych terenów zalewowych oraz bogactwa fauny i flory.
– To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Występuje tu 230 gatunków – ocenił Woch. – Zdarza się, że mamy na Międzyodrzu 25 tysięcy gęsi i ponad 14 tysięcy żurawi. Ptaki mają tu bezpieczne noclegowisko – wyjaśnił.
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Podczas rejsu Odrą można było obserwować czaple i kormorany, a także podziwiać niezwykłą roślinność wodną i ogromne trzcinowiska. „Sedina” sunęła też blisko śluz i kanałów Międzyodrza.
– We wrześniu minie 120 laty od rozpoczęcia prac na Międzyodrzu. Chodziło w nich o to, żeby Odra Wschodnia stała się „autostradą”, żeby można było nią dostarczać do portu. Odra Zachodnia miała odbierać wodę, a żyzne tereny Międzyodrza były wykorzystywane rolniczo. Te tereny były ogródkiem warzywnym dla Szczecina i Berlina – ciągnął Woch.
Przewodnik wyjaśniał, że z Międzyodrza pozyskiwano siano i prowadzono tu wypas bydła.
Dolna Odra przed stu laty była też wykorzystywana turystycznie, ale w czasach powojennych zachodni bieg rzeki był pod szczególnym nadzorem. Małe statki pasażerskie, wodoloty operowały na północ od Szczecina, przez Zalew, do Świnoujścia.
W ubiegłym roku kilka nadodrzańskich gmin i powiatów uruchomiło Samorządowy Szlak Wodny, nawiązując do tradycji białej floty. W wakacyjne weekendy statek pasażerski pływał ze Szczecina przez Nowe Warpno do Świnoujścia. W tym roku SSW będą obsługiwały dwie jednostki, rozszerzono plan rejsów.
– Zainspirowani sukcesem samorządowego szlaku turystycznego na wodzie otwieramy kolejne wakacyjne połączenie – tak prezydent Szczecina Piotr Krzystek zachęcał do korzystania z rejsów po Odrze także na południe.
Bilet na rejs do Gartz i z powrotem kosztuje 60 złotych (ulgowy 40 zł, dzieci do lat 3 gratis). Bilety w jedną stronę – 40 i 30 złotych. Opłata za rower – 10 złotych. Bilet rodzinny (co najmniej dwoje dorosłych i dwoje dzieci), w obie strony kosztuje 180 złotych, a w jedną – 120 złotych.
Projekt Explore ODER (Cross Oder), o wartości 92 tysięcy euro jest dofinansowany w 80 procentach z unijnego programu Interreg VI A.
tma/ drag/
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