Podczas środowej konferencji prasowej Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna przedstawiły pomysły na letnie podróże po Mazowszu, które można realizować z darmowymi, dostępnymi online przewodnikami.

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Jeden region, setki pomysłów na podróż

Choć województwo mazowieckie często kojarzone jest z Warszawą, jego oferta turystyczna wykracza daleko poza granice miasta – pisze MROT w komunikacie prasowym. Na turystów czekają setki kilometrów szlaków rowerowych, dziesiątki tras kajakowych, zabytkowe miasta, skanseny, zamki, muzea, obszary chronione i atrakcje dla rodzin z dziećmi.

– Mazowsza nie da się zamknąć w jednym przewodniku ani tym bardziej w jednej trasie. To region, który każdy może odkrywać na swój sposób. Dlatego na Mazowsze.travel pokazujemy różne pomysły na podróżowanie – od aktywnego wypoczynku po rodzinne wyjazdy czy krótkie weekendowe wyprawy – mówi prezes MROT i zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Izabela Stelmańska, cytowana w komunikacie.

Na Mazowsze.travel można znaleźć propozycje wycieczek rowerowych, spływów kajakowych i pieszych wędrówek. Turyści zainteresowani historią mogą skorzystać z rekomendacji dotyczących zabytków, muzeów i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami. Nie brakuje również propozycji dla rodzin, poszukiwaczy lokalnych smaków czy osób planujących spokojny wypoczynek w otoczeniu przyrody.

Integracji i zabawie służą MazoPikniki, organizowane w wielu miejscowościach na Mazowszu. W ubiegłym roku było ich 10, na ten rok zaplanowano 15, z czego cztery już się odbyły (w Garwolinie, Sokołowie Podlaskim, Lipsku i w Nowym Mieście nad Pilicą). Najbliższy piknik odbędzie się jutro, 20 czerwca, w Białobrzegach.

– Podczas MazoPikników można spróbować lokalnych potraw i podejrzeć warsztat kulinarny Łukasza Konika, a także wziąć lekcję tańca pod okiem samego Rafała Maseraka. W ramach pikników organizowane są także miasteczka zdrowia, w których można wykonać podstawowe badania. Kulminacyjnym punktem jest koncert gwiazdy – w zależności od miejsca możemy bawić się z Lanberry, Blanką, Kamilem Bednarkiem i Poparzonymi Kawą Trzy – mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

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W planowaniu podróży pomocne są również bezpłatne przewodniki dostępne na Mazowsze.travel, poświęcone podróżowaniu koleją po regionie, wycieczkom rodzinnym, turystyce rowerowej i wodnej. Każdy z nich prezentuje województwo mazowieckie z innej perspektywy.

Dla miłośników krótkich, spontanicznych wyjazdów przygotowano przewodnik „25 Mikrowypraw po Mazowszu”. To zbiór gotowych pomysłów na jednodniowe i weekendowe wyprawy, które pozwalają odkrywać mniej znane zakątki regionu.

„Mazowsze nad wodą” omawia natomiast rzeki, jeziora i szlaki kajakowe regionu. Aktywni turyści mogą też szukać inspiracji w przewodniku „Mazowsze na rowery”, który prowadzi przez malownicze trasy przecinające lasy, doliny rzeczne i historyczne miejscowości.

Foto: MROT

„Kolej na Mazowsze” zachęca do podróżowania pociągiem i odkrywania atrakcji położonych wzdłuż kolejowych szlaków, a „Z rodziną przez Mazowsze” podpowiada, jak planować wyjazdy łączące zabawę i aktywny wypoczynek, prezentując miejsca atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Wszystkie przewodniki można bezpłatnie pobrać z portalu Mazowsze.travel. Stanowią one element szerszych działań promujących turystykę w regionie.

Foto: MROT

W działania te wpisuje się również kampania „Odpocznij na Mazowszu”, zachęcająca mieszkańców i turystów do odkrywania regionu i symbolicznie inaugurująca sezon turystyczny na Mazowszu.

– Mazowsze jest regionem niezwykle różnorodnym. W ciągu jednego weekendu można odwiedzić historyczne miasta, spędzić czas nad rzeką, przejechać kilkadziesiąt kilometrów rowerem albo odkrywać miejsca ważne dla polskiej kultury i historii. Chcemy inspirować do takich podróży i pokazywać, że atrakcyjne wakacje można znaleźć znacznie bliżej niż nam się wydaje – podkreśla Izabela Stelmańska.

Nie trzeba jechać na Mazury – te kąpieliska na Mazowszu zaskoczą nawet najbardziej wymagających

Mazowsze oferuje dziesiątki plaż i kąpielisk, odpowiednich na rodzinny wyjazd z dziećmi, odpoczynek blisko natury czy weekendowy wypad z noclegiem w obiekcie z bogatym zapleczem rekreacyjnym – pisze MROT.

– Mazowsze ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą. Mamy miejsca idealne dla rodzin, kameralne plaże dla osób szukających ciszy i lokalizacje, które pozwalają zaplanować kilkudniowy pobyt bez konieczności wyjazdu daleko od domu. Coraz więcej osób przekonuje się, że atrakcyjny letni wypoczynek można znaleźć znacznie bliżej niż nam się wydaje – mówi Izabela Stelmańska.

Wśród polecanych miejsc są między innymi plaża miejska w Serocku z molo, leżakami, boiskami, siłownią plenerową i wodnym placem zabaw, plaża nad Zalewem Żyrardowskim z pomostami, hamakami i wypożyczalniami sprzętu wodnego, plaża w Sobótce koło Płocka, kąpielisko Glinianki w Zielonce, nazywane często „Małymi Mazurami”, z infrastrukturą przyjazną rodzinom, kąpielisko nad Zalewem Muchawka w Siedlcach z infrastrukturą rekreacyjną, Koszelówka nad Jeziorem Zdworskim, kameralne, otoczone zielenią kąpielisko w Brzózach Małych, dzika plaża w Arciechowie, kąpieliska w Broku nad Bugiem, Garbatce-Letnisku i nad Jeziorem Białym (Pojezierze Gostynińskie).

Jednym z najpopularniejszych kierunków jest Jezioro Zegrzyńskie, przyciągające miłośników żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu i innych sportów wodnych i oferujące jednocześnie duży wybór miejsc noclegowych i gastronomicznych.

Foto: MROT

Foto: MROT

Foto: MROT

Zabierz flagę Mazowsza i ruszaj w drogę. Do wygrania 25 tysięcy złotych

MROT ogłosiła również start kolejnej, piątej już edycji konkursu „Podróże z flagą Mazowsza”. Jego idea jest prosta – wystarczy zabrać flagę Mazowsza w podróż i zrobić zdjęcie. Nie ma znaczenia, gdzie – liczy się pomysł i umiejętność uchwycenia wyjątkowej chwili.

– Każdego roku widzimy setki niezwykłych kadrów, które pokazują, jak silna jest więź mieszkańców z Mazowszem. Flaga pojawia się w miejscach bliskich i bardzo odległych, a każda fotografia opowiada inną historię. Dzięki emocjom i autentyczności konkurs cieszy się tak dużym zainteresowaniem – mówi Wiesław Raboszuk.

W tym roku można startować w dwóch kategoriach: kultura i architektura (zabytki, miejskie przestrzenie, historyczne miejsca i architektoniczne detale) oraz natura (krajobrazy, przyroda, rzeki, lasy, jeziora). Fotografia może zostać wykonana w dowolnym miejscu na świecie. Warunek jest tylko jeden – w kadrze musi znaleźć się flaga Mazowsza.

– Nie szukamy wyłącznie spektakularnych widoków. Szukamy historii i ciekawych sposobów na jej opowiedzenie. Bardzo często fotografie powstają tuż za rogiem, podczas zwykłego spaceru czy rodzinnej wycieczki. Dlatego chętnie podkreślamy, że liczy się uważność i kreatywność – mówi Izabela Stelmańska.

Łączna wartość nagród wynosi 25 tysięcy złotych. W każdej kategorii przyznane zostaną: pierwsza nagroda – 4,5 tysiąca złotych, druga nagroda – 3 tysiące złotych, trzecia nagroda – 2 tysiące złotych oraz do trzech wyróżnień po tysiąc złotych.

Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane na wystawach i wykorzystane w działaniach promujących Mazowsze.

Flagi Mazowsza można bezpłatnie odbierać w wybranych punktach informacji turystycznej w województwie mazowieckim i podczas wydarzeń plenerowych z udziałem MROT.

Zdjęcia można zgłaszać do 31 sierpnia.