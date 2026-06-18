Materiały o stolicy ukazały się między innymi w „Le Figaro”, „The Guardian”, „The Telegraph” i „The Irish Sun” – informuje w komunikacie Stołeczne Biuro Turystyki. Współpraca z zagranicznymi influencerami przyniosła ponad 5 milionów wyświetleń.

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– Realizowany przez Stołeczne Biuro Turystyki program wizyt prasowych to jeden z najefektywniejszych instrumentów kształtowania wizerunku Warszawy za granicą. Goszcząc w polskiej stolicy setki dziennikarzy i influencerów rocznie, stosunkowo niewielkim nakładem finansowym docieramy do kilkusetmilionowej publiczności, która poznaje historię i współczesny obraz naszego miasta – mówi dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras, cytowany w komunikacie.

– Publikacje naszych gości nie mają charakteru tekstów sponsorowanych – są autentyczną relacją doświadczeń i klimatu Warszawy. Dzięki temu są wiarygodne dla czytelnika, widza czy słuchacza i inspirują go do przyjazdu nad Wisłę – dodaje.

Tętniąca życiem metropolia

W zagranicznych publikacjach Warszawa była przedstawiana jako miasto nowoczesne i dynamiczne. Szczególne zainteresowanie budziła lokalna gastronomia, w tym kuchnia roślinna. „The Guardian” wskazał, że Warszawa znalazła się w światowej czołówce miast przyjaznych weganom, wyprzedzając między innymi Bangkok, San Francisco i Kopenhagę.

Podkreślano także kreatywność miasta, jego autentyczność i połączenie historii z nowoczesnym stylem życia. Zagraniczne media zazwyczaj opisywały najbardziej rozpoznawalne atrakcje, takie jak Stare Miasto i Pałac Kultury i Nauki, a także przestrzenie postindustrialne – Elektrownię Powiśle, Centrum Praskie Koneser czy Fabrykę Norblina. Miejsca te stały się symbolami nowoczesnej Warszawy, łączącej historię, kulturę i gastronomię.

Wizyty studyjne i perspektywa influencerów

Programy wizyt studyjnych są przygotowywane indywidualnie – tak, aby odpowiadały potrzebom mediów i twórców internetowych. Goście poznają najważniejsze atrakcje Warszawy, uczestniczą na przykład w warsztatach lepienia pierogów czy rejsach po Wiśle.

Przy organizacji wizyt studyjnych Stołeczne Biuro Turystyki współpracuje z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystyki (ZOPOT) w wielu krajach, między innymi w Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej Brytanii, a także z warszawskimi instytucjami i ośrodkami kultury.

Warszawa na Expo 2025 i w światowych rankingach

Podczas Wystawy Światowej Expo 2025 w Osace odbył się Dzień Warszawy, inaugurujący Dni Polskiej Turystyki i Sportu. Wydarzeniu towarzyszyły między innymi pokazy kulinarne, degustacje, koncert muzyki Fryderyka Chopina, a także premiera japońskiego wydania książki „Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein. Listy 1911–1932”. Dzień Warszawy odbił się szerokim echem nie tylko w japońskich mediach – relacje opublikowało ponad 135 tytułów z siedmiu krajów, docierając do niemal 400 milionów odbiorców.

Ponadto Warszawa zajęła pierwsze miejsce na liście „Forbesa” jako najbardziej inspirujące miasto Europy 2026 roku. Wyróżnienie to przełożyło się na wzrost liczby publikacji w mediach międzynarodowych i większe zainteresowanie turystów z kraju i zagranicy.

W Warszawie przybywa atrakcji

Warszawa konsekwentnie rozwija ofertę turystyczną. W 2025 roku otwarto między innymi panoramiczny taras Highline Warsaw na szczycie Varso Tower – najwyższego budynku w Unii Europejskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która jest ważnym punktem na kulturalnej mapie stolicy.