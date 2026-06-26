Ambasada przekazała PAP, że niezmiennie apeluje do turystów o ostrożność w dniach fal gorąca, przyniesionego przez tzw. antycyklon afrykański.

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W piątek ministerstwo zdrowia Włoch wprowadziło najwyższy stopień alarmu z powodu upałów w 18 miastach, w tym tych masowo odwiedzanych przez turystów z całego świata: Rzymie, Wenecji, Florencji, Mediolanie i Weronie.

W związku z rozpoczęciem szkolnych wakacji w Polsce przypomniano, że Włochy utrzymują się w ścisłej czołówce wakacyjnych wyborów Polaków. W Rzymie przebywają obecnie tysiące polskich obywateli.

Po pierwsze – nie przyjeżdżaj bez karty EKUZ

Wśród porad opublikowanych na profilach ambasady znalazło się przypomnienie, by przyjechać do Włoch z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, która umożliwi uzyskanie bezpłatnej, niezbędnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

Podkreślono, że w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia można poprosić o polskiego tłumacza, gdy dzwoni się pod numer alarmowy 112.

„Wybierając się do muzeów (zwłaszcza w okresie wakacyjnym), rozważ wcześniejszą rezerwację biletów online. Niewielka opłata serwisowa zagwarantuje wejście i pozwoli uniknąć nawet kilkugodzinnego czekania w kolejce. Rezerwując czas wizyty, wybierz godziny poranne. Unikniesz największego tłumu i upału, zyskując możliwość spokojniejszego obcowania ze sztuką” – zaznaczyła polska placówka w Rzymie.

Zarekomendowała zarejestrowanie się w systemie Odyseusz, dzięki czemu w sytuacjach nadzwyczajnych można uzyskać pomoc.

Spacerujesz uliczkami – nie trać kontroli

„Pobierz mapy miejsc, po których planujesz się poruszać. W niektórych rejonach zasięg [telefonii komórkowej] bywa słaby. Chociaż błądzenie po włoskich uliczkach ma swój niezaprzeczalny urok, lepiej robić to w kontrolowanych warunkach” – doradza polska misja dyplomatyczna.

Turystom z Polski przypomniano, że we Włoszech jest wiele płatnych plaż, na których należy zapłacić za leżak, parasol, toaletę i przebieralnię.

„Pamiętaj! Dostęp do samej wody nie może zostać zablokowany. Nawet nie uiszczając opłaty, masz pełne prawo do spaceru brzegiem morza czy kąpieli” - poinformowała ambasada.

Placówka zachęciła do śledzenia bieżących informacji dla turystów na swojej stronie internetowej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

sw/ rtt/ ktl/