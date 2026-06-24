Jak zaznaczyła gazeta, w najbardziej malowniczej części Ligurii wprowadzono zasadę zerowej tolerancji dla naruszania przepisów, które mają chronić ten pas wybrzeża przed chaosem w szczycie sezonu turystycznego.
To rejon słynący z kaskadowo zbudowanych domów na stromych zboczach gór opadających do morza, malowniczych miasteczek i tras spacerowych.
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W Manaroli, jednym z miasteczek wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przewodnik posiadający wszystkie wymagane certyfikaty został ukarany grzywną za naruszenie nowego regulaminu, który uchwaliły lokalne gminy Riomaggiore i Vernazza, by ograniczyć tłok i hałas w wąskich uliczkach.
Grupy wycieczkowe liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik – mikrofon, przez który do nich mówi.
Licząca 21 osób zagraniczna grupa ukaranego przewodnika nie miała słuchawek. Było w niej dziewięcioro dzieci.
Na mocy obowiązujących przepisów, mających na cele ograniczenie skutków nadmiernej turystyki, grupy z przewodnikiem nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. Ma to chronić spokój mieszkańców. Zabronione jest używanie megafonów i głośników.
Dodatkowo w miasteczku Vernazza wprowadzono także „zakaz postoju pieszego” dla turystów w szczególnie wąskich miejscach, jak schody czy zaułki. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje też zakaz robienia selfie przy urwiskach i skałach.(PAP)
sw/ piu/
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