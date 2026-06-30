Nowa atrakcja powstała w miejscu dawnego wyciągu orczykowego. Jej górna stacja znajduje się na wysokości 1000 metrów n.p.m. na Hali Skrzyczeńskiej, skąd rozpoczyna się zjazd.

Reklama Reklama

Tor ma około 750 metrów długości, a różnica wysokości między miejscem startu a metą wynosi ponad 100 metrów. Wagoniki początkowo suną tuż nad ziemią, by po chwili wznieść się nawet na 15 metrów ponad nią. Trasę urozmaicają 360-stopniowe i 720-stopniowe pętle, zakręty i widowiskowe spirale.

Salamandra Alpine Coaster pozwala rozpędzić się nawet do 40 kilometrów na godzinę. Co ważne, każdy użytkownik może sam regulować prędkość jazdy za pomocą hamulca. Dzięki temu przejazd można dopasować do własnych upodobań i możliwości – może to być zarówno spokojny przejazd z podziwianiem widoków, jak i dynamiczny zjazd pełen emocji.

Dwuosobowe saneczki, których wygląd przywodzi na myśl salamandrę plamistą, mogą zabrać na pokład dwie osoby.

Foto: Szczyrk Mountain Resort

Nowoczesna technologia i bezpieczeństwo

Za projekt i wykonanie toru odpowiada firma Wiegand, specjalizująca się w budowie kolejek grawitacyjnych. Jak podkreślają przedstawiciele Szczyrk Mountain Resort, duży nacisk położono na bezpieczeństwo.

Podczas jazdy nie ma możliwości wypięcia pasów, a inteligentny system sterowania automatycznie utrzymuje bezpieczne odstępy między wagonikami, eliminując ryzyko kolizji.

Salamandra Alpine Coaster będzie działać przez cały rok. Oficjalne otwarcie z wieloma atrakcjami dla odwiedzających zaplanowano na 11 lipca.

Cena biletu normalnego za zjazd coasterem w pakiecie z wjazdem kolejką na halę wynosi 90 złotych online i 104 złote w kasie (wariant Kopa 1205 + Salamandra) lub odpowiednio 74 i 84 złote (wariant Hala 1000 + Salamandra). Obowiązują zniżki dla dzieci i seniorów, przy czym dzieci w wieku od 3 do 5 lat korzystają z kolei linowych bezpłatnie.

Sam zjazd coasterem kosztuje 32 złote (za trzy przejazdy płaci się 85 złotych, a za pięć – 129 złotych).

Najważniejsze parametry Salamandra Alpine Coaster:

Górna stacja – 1000 m n.p.m.

Dolna stacja: 888 m n.p.m.

Różnica wysokości: 112 m

Długość toru: 1071 m

Długość zjazdu: 747 m

Długość wjazdu: 324 m

Prędkość maksymalna: do 40 km na godzinę

Przepustowość: do 500 osób na godzinę