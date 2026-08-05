Materiał powstał we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

To będą Dymarki inne niż wcześniejsze. Już rok temu jako nowi organizatorzy wprowadziliśmy wiele zmian i innowacyjnych rozwiązań, a w tym roku czekają następne niespodzianki – zapowiada Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend w Nowej Słupi, który drugi raz będzie głównym organizatorem „Dymarek” w Nowej Słupi.

Tegoroczne Dymarki w Nowej Słupi odbędą się 15-16 sierpnia, czyli w sobotę i niedzielę. Jak jednak informuje Sepioło, impreza rozpocznie się oficjalnie już w piątek 14 sierpnia. To wtedy, jak co roku z rynku w Nowej Słupi ruszy barwny korowód dawnych wojów, rzymskich żołnierzy, rzemieślników i towarzyszących im niewiast, z pochodniami i bębnami. Mieszkańcy i turyści wmieszają się w pochód i przemaszerują ulicą Świętokrzyską na teren Centrum Kulturowo-Archeologicznego, aby symbolicznie rozniecić ogień w starożytnym piecu, tak zwanej dymarce.

Foto: Park Legend

I już wieczorem, tuż po oficjalnym rozpaleniu pieca dymarskiego, zaprosimy wszystkich uczestników korowodu na bezpłatny, magiczny spektakl „Legendy Słowiańskie” w wykonaniu formacji akrobatycznej Aerial Perle. Przy okazji zachęcamy i okolicznych mieszkańców, i gości, aby przebierali się w korowodzie za barbarzyńców bądź w postacie z legend w tym oczywiście w stroje łysogórskich czarownic – zachęca burmistrz miasta i gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior. Ale akrobatyczne pokazy będą zaledwie preludium do bogatego programu dni następnych.

W ramach „Dymarek” odbędzie się oczywiście, jak co roku festyn archeologiczny „Ludzie ognia i żelaza”, który gromadzi rzesze zaciekawionych turystów. Zorganizujemy także „IV Dysputę Dymarską” z naukowcami. Dymarki mają wielką moc autentycznego przekazu. Opowiadamy bowiem o prawdziwych tradycjach przemysłowych i to doceniają turyści – zapowiada Szymon Orzechowski, dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, które jest współorganizatorem tegorocznej edycji „Dymarek”. Goście, który wykupią bilety na konkretny dzień wydarzenia będą mogli wysłuchać wieczornego koncertu, a na każdym z nich pojawią się gwiazdy.

Foto: Park Legend

Program części rozrywkowej, muzycznej, jest naprawdę bogaty. W każdym dniu zaproponujemy inny styl – ujawnia Sepioło. – W sobotę, 15 sierpnia, nasi goście będą się bawić z Agnieszką Chylińską, Różami Europy, grupą Tacy Samy, która gra covery Lady Pank i, uwaga, pierwszy raz z artystami zagranicznymi z Sardynii. To rockowo-heavymetalowa kapela Rod Sacred, która naprawdę rozgrzeje publiczność przed występem Agnieszki Chylińskiej. W niedzielę zapraszamy na dość intrygującą mieszkankę disco polo i hip-hopu. Tego dnia wystąpią Zenek Martyniuk. Grupy Long&Junior, Hit Boyz i Wac Toja i Bajorson.

Ale to nadal nie koniec dymarkowych wydarzeń, bo oprócz kolejnej, XI edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej, kolejny raz zostaną zorganizowane „Dymarkowe Biegi Górskie”, zaplanowane już na 9 sierpnia. Ostatnia nowość, zapowiedziana przez organizatorów w tym roku podczas „Dymarek”, będzie bardzo… smaczna. Pierwszy raz obok stoisk z polskim rękodziełem i polską kuchnią regionalną pojawią się bowiem stoiska z lokalnymi specjałami z Sardynii. Rok temu delegacja Miasta i Gminy Nowa Słupia i Parku Legend spotkały się z władzami regionu autonomicznego tej wyspy i władzami jej stolicy, czyli Cagliari. Efektem rozmów jest współpraca podczas tegorocznych „Dymarek”.

Sardyńczycy wystawią się ze swoimi lokalnymi produktami z różnych części wyspy, które będzie można kupić i popróbować. Z dalekiej wyspy przyjadą oliwy z oliwek extra virgin z miasteczka Dolianova i okolic Parteolli, różne gatunki oliwek i kosmetyki produkowane na ich bazie. Ta szczególnie ceniona oliwa, jest produkowana na obszarze eksploatowanym od czasów starożytnych Rzymian. Goście z Sardynii zaproponują też degustacje niektórych win, wytwarzanych z rodzimych winogron Sardynii, czyli doskonałe wino Nepente, produkowane na zboczach gór Barbagia, Carignano del Sulcis z odmiany winorośli rosnącej na piasku zwróconym w stronę morza oraz Nuragus ze wzgórz Sardynii.

Foto: Park Legend

Podczas „Dymarek” nasi goście z Włoch przygotują też kilka typowych sardyńskich dań, opartych na odświeżonych przepisach, w tym malloreddos, czyli ręcznie robiony makaron z pszenicy durum i culurgiones, świeży makaron, bardzo podobny do włoskich pierogów. Będzie też można kupić wędliny i sery ze śródlądowych farm oraz specjały, w których produkcji Sardynia jest liderem, czyli szafran, karczochy kolczaste i bottarga, czyli solona, suszona ikra rybia – wylicza wicedyrektor Parku Legend Piotr Sepioło.

Bilety, już drugi rok z rzędu będzie można kupić nie tylko w kasach biletowych, ale i poprzez internet na stronie: www.parklegend.pl i www.dymarki.com.pl oraz eBILET.pl.

Foto: Park Legend

Materiał powstał we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego