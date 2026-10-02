12-metrowy pozłacany posąg Saparmurata Nijazowa w Aszchabadzie
Prezentacja systemów odbyła się w środę w Państwowej Służbie Migracyjnej, choć szczegółowe warunki korzystania z e-wiz, w tym ich cena i czas rozpatrywania wniosków, nie zostały jeszcze podane. E-wizę można uzyskać za pośrednictwem państwowego portalu, a osobny serwis służy do rejestrowania przybywających do kraju turystów, przedsiębiorców i dyplomatów.
Władze zapowiadają skrócenie procedur i ograniczenie obiegu dokumentów papierowych.
Uruchomienie systemu jest następstwem zmian wprowadzonych do ustawodawstwa migracyjnego. Pozwalają one na wydawanie e-wiz bez wcześniejszego uzyskiwania zaproszenia. Nie oznacza to jednak swobodnego dostępu do kraju dla turystów indywidualnych. Turystyczny pobyt w Turkmenistanie nadal jest organizowany co do zasady za pośrednictwem biur podróży, a zagraniczni turyści poruszają się zgodnie z wcześniej zatwierdzonym programem z przewodnikiem.
Turkmenistan, położony nad Morzem Kaspijskim w Azji Centralnej, ma ok. 488 tys. km kw. powierzchni i około 7,6 miliona mieszkańców. Ponad 80 procent Turkmenistanu zajmują obszary pustynne, przede wszystkim rozległa pustynia Kara-kum, która obejmuje około trzech czwartych powierzchni kraju.
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Do głównych atrakcji należą Aszchabad z monumentalną, pełną blichtru zabudową z białego marmuru, będącą emanacją ambicji kolejnych prezydentów kraju, ruiny starożytnych miast Merv i Kunia-Urgencz i stanowiska Partów w Nisie, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Jedną z najbardziej znanych atrakcji jest także płonący nieprzerwanie od lat 70. XX stulecia krater gazowy Darwaza na pustyni Kara-kum, zwany Wrotami Piekieł.
Uproszczeniom wizowym dla zagranicznych turystów nie towarzyszy liberalizacja systemu politycznego. Turkmenistan jest państwem totalitarnym, jednym z najbardziej opresyjnych na świecie. Krajem rządzi formalnie prezydent Serdar Berdimuchamedow, który odziedziczył władzę po swoim ojcu, który obecnie piastuje stanowisko przewodniczącego Rady Ludowej. Organ ten jest niezależny od parlamentu i posiada szerokie kompetencje dotyczące m.in. polityki państwa i nadzoru nad organami władzy. Eksperci wskazują, że to właśnie ojciec, Gurbanguly Berdimuchamedow, rządzi państwem „z tylnego siedzenia”.
Opozycja i niezależne media nie istnieją, a jedyne krytyczne wobec rządzących głosy publikowane są przez emigrantów politycznych lub niezależne media w rodzaju Radia Swoboda, które najczęściej powołują się na anonimowych – ze względów bezpieczeństwa – rozmówców. Wiadomo jednak, że są one pilnie czytane przez najwyższych urzędników, którzy z tych właśnie źródeł poznają prawdziwe nastroje wśród swoich poddanych oraz faktyczne, pozbawione propagandowego lukru dane dotyczące faktycznego stanu gospodarki.
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