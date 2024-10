Poleci między innymi do Salerno we Włoszech, do Kiszyniowa w Mołdawii, na lotnisko Sphinx pod Kairem i do Szarm el Szejk w Egipcie, Marrakeszu w Maroku i Stuttgartu w Niemczech z jeszcze większej liczby miast. Łącznie linia będzie obsługiwać w sezonie zimowym ponad 600 tras, z czego 160 z Polski.

W sumie przewiduje 28 milionów miejsc w swoich samolotach, co jest największą liczbą na sezon zimowy od początku działalności tej linii lotniczej. Siatka lotów obejmie Europę, Afrykę Północną, Bliski Wschód i Azję Centralną.

Latem Wizz Air przewiózł prawie 40 milionów pasażerów, realizując niemal 200 tysięcy lotów.

- Jesteśmy zaangażowani w rozwój na polskim rynku – zapewnia cytowana w komunikacie przewoźnika jego menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej Sasha Vislaus. - Dysponujemy stale rosnącą, nowoczesną flotą, kontynuujemy inwestycje w doskonalenie naszej wydajności operacyjnej i doświadczeń klientów, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju w branży.