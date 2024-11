KLM oferuje trzy nowe kierunki - w Indiach, Gujanie i Stanach Zjednoczonych

Z kolei 4 czerwca 2025 roku wystartuje pierwszy samolot do stolicy Gujany, Georgetown. "Gujana, to malowniczy kraj w Ameryce Południowej, którego gospodarka ostatnio odnotowuje dynamiczny wzrost". Rejsy KLM-u do Georgetown będą realizowane z krótkim postojem na wyspie Sint Maarten.

Rozkład lotów Amsterdam-Georgetown-Amsterdam KL789: wylot z Amsterdamu (Schiphol) o 10:00, lądowanie na Sint Maarten o 13:00,

następnie samolot startuje z Sint Maarten o 14:20, aby wylądować w Georgetown o 16:35 KL789:

wylot z Georgetown o 17:55, przylot do Amsterdamu o 09:15 następnego dnia.