LOT uruchomi nowy kierunek. Od wiosny będzie latać na Maltę

Malta jest jednym z wystawców na ITTF. Jak czytamy w komunikacie LOT-u, "Malta łączy w sobie tysiące lat historii, zapierające dech w piersiach krajobrazy i doskonałą pogodę przez większą część roku.

Malta - połączenie kultur włoskiej, brytyjskiej, francuskiej i arabskiej

Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych i wyjątkowej atmosferze, kierunek będzie idealną propozycją zarówno na weekendowy wyjazd, jak i dłuższe wakacje. (…) Malta, będąca główną wyspą archipelagu Wysp Maltańskich, jest 10. najmniejszym krajem świata pod względem powierzchni, zajmując 316 km2. Do archipelagu wchodzą także wyspy Gozo, Comino oraz szereg wysepek i skał wystających z morza. Krajobraz Malty to zarówno piękne naturalne krajobrazy, skaliste wybrzeża i rozciągający się błękit Morza Śródziemnego, tworzące wspaniałą scenerię do wypoczynku, jak i bogactwo zabytków architektury oraz śladów historii. Kraj ten stanowi unikalne połączenie kultur włoskiej, brytyjskiej, francuskiej i arabskiej.

Od starożytnych, megalitycznych świątyń starszych niż egipskie piramidy, przez rycerskie dziedzictwo Zakonu Maltańskiego, aż po barokowe zabytki Valletty i Mdiny – każdy zakątek opowiada swoją fascynującą historię. Sama stolica Malty, Valetta, ma ok. 320 zabytków i jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najpopularniejszymi atrakcjami Valetty są m.in. pochodząca z XVI w. Katedra Św. Jana Chrzciciela z Oratorium, w którym można podziwiać obrazy Caravaggio, Pałace Wielkich Mistrzów oraz Casa Rocca Piccola, Narodowe Muzeum Archeologiczne, czy Wyższe Ogrody Barrakka.

Na Wyspach Maltańskich słońce świeci około 300 dni w roku, a średnia roczna temperatura wynosi 23 stopnie. Miłośnicy przyrody i aktywnego wypoczynku znajdą tu krystalicznie czyste wody, idealne do nurkowania i snorkelowania, malownicze klify, a także rajskie plaże, takie jak Blue Lagoon na wyspie Comino".