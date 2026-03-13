Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki.

„Warna to trzecie co do wielkości miasto Bułgarii oraz jeden z najważniejszych kurortów nad Morzem Czarnym. Znana jako 'morska stolica' kraju, przyciąga turystów szerokimi plażami, bogatą ofertą wypoczynkową i bliskością popularnych kurortów, takich jak Złote Piaski” - czytamy w komunikacie.

Obecnie Wizz Air w Gdańsku dysponuje 8 samolotami. W 2025 roku oferował 3,5 miliona miejsc do i z portu lotniczego im. Lecha Wałęsy, aw tym roku planuje przewieźć 4,2 miliona pasażerów. Jego siatka połączeń obejmuje 45 tras do 23 krajów.