W 2027 roku Wizz Air wprowadzi w swojej flocie łączność Starlink, o czym zawiadamia w komunikacie. Tym samym stanie się pierwszą europejską tanią linią lotniczą zapewniającą pasażerom dostęp do „najbardziej zaawansowanej technologii internetu pokładowego”.

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Jak pisze dalej przewoźnik, przez lata wysokiej jakości łączność na pokładzie była traktowana jako luksusowy dodatek do biletów premium – teraz Wizz Air zmienia ten scenariusz.

– Istotą niskokosztowych podróży lotniczych zawsze było zwiększanie dostępności nowych możliwości dla szerszego grona odbiorców – mówi dyrektor handlowy Wizz Aira Ian Malin, cytowany w komunikacie. – W 2027 roku wkraczamy z tą filozofią w nową erę. Nasi klienci nie muszą już wybierać pomiędzy przystępnym podróżowaniem a niezawodnym internetem na pokładzie, by pozostać w kontakcie z ludźmi, pracą i najważniejszymi chwilami. Jesteśmy dumni, że możemy przewodzić tej zmianie, współpracując ze Starlinkiem – dodaje.

– Z wielką radością wprowadzamy Starlink na pokłady samolotów Wizz Aira. Zapewnienie pasażerom i załodze łączności na wysokości 10 tysięcy metrów to dokładnie to, do czego ta technologia została stworzona – mówi wiceprezes Starlink Enterprise Sales w SpaceX Jason Fritch.

Internet od startu do lądowania

Dzięki systemowi Starlink lot przestanie być offline, stając się okresem pełnej łączności. Pasażerowie zyskają dostęp do szybkiego i stabilnego internetu o minimalnym opóźnieniu na wysokości 30 tysięcy stóp. Każdy samolot nowej generacji Wizz Aira ma być wyposażony w system Starlink, niezależnie od trasy, jaką obsługuje – głosi komunikat.

Czy internet na pokładzie będzie płatny?

Przewoźnik nie ujawnia na razie ceny nowej usługi.

- Naszym celem jest udostępnienie wysokiej jakości łączności pokładowej jak największej liczbie pasażerów, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z ultraniskokosztowym modelem Wizz Aira. Wszyscy pasażerowie podróżujący samolotami wyposażonymi w system Starlink, posiadający urządzenia mobilne z dostępem do internetu, będą mogli korzystać z szybkiego internetu Starlink. Ceny i szczegóły produktu zostaną ogłoszone bliżej momentu uruchomienia usługi. Każdy model dostępu zostanie zaprojektowany z myślą o przystępności cenowej, elastyczności i wyborze klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu tej samej niezawodnej usługi na lotach obsługiwanych przez Starlink – wyjaśnia menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale.