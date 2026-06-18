LOT uruchamia połączenie do norweskiego Tromsø, zwanego „wrotami Arktyki” – informuje w komunikacie biuro prasowe przewoźnika.

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Pierwszy rejs z warszawskiego Lotniska Chopina do Tromsø odbędzie się 1 grudnia 2026 roku.

Samoloty LOT-u będą latać na tej trasie dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. Wylot zaplanowano na godzinę 11:35, a powrót na 15:45, w tych samych dniach. Lot potrwa nieco ponad trzy godziny. Trasę obsługiwać będzie boeing 737 MAX 8.

Połączenie realizowane będzie do 13 lutego 2027 roku.

Zimowa oferta dla turystów

– Wprowadzenie do naszej siatki połączeń sezonowych rejsów z Warszawy do Tromsø to zaproszenie do odkrywania jednego z najbardziej fascynujących kierunków zimowych w Europie. Miasto zachwyca niezwykłymi krajobrazami, bliskością natury i niepowtarzalną atmosferą. To jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji zorzy polarnej, a także idealny kierunek dla miłośników aktywnego wypoczynku i skandynawskiej kultury – mówi członek zarządu ds. handlowych LOT-u Robert Ludera, cytowany w komunikacie.

– Nowe połączenie będzie dostępne w sezonie zimowym, kiedy region prezentuje swoje największe walory i przyciąga podróżnych z całego świata. Jestem przekonany, że nowe rejsy spotkają się z dużym zainteresowaniem zarówno turystów, jak i osób odwiedzających Norwegię w celach prywatnych – dodaje.