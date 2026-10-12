– Za nami absolutnie rekordowe wakacje. Obsłużenie blisko 10,4 miliona pasażerów w zaledwie cztery miesiące lata to ogromny sukces – komentuje cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski.

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Jak dodaje, wynik ten udało się osiągnąć między innymi dzięki nowoczesnym rozwiązaniom operacyjnym wdrażanym na lotnisku, mającym pomóc w obsługiwaniu coraz większej liczby podróżnych. - Naszym nadrzędnym celem jest stały rozwój hubu, a te rekordowe miesiące wyraźnie pokazują, jak wielkie możliwości i potencjał wciąż stoją przed polskim lotnictwem – przekonuje Chaberski.

Prawie 20 milionów pasażerów w tym roku na Lotnisku Chopina

Z danych lotniska wynika, że od początku roku port obsłużył 19,8 miliona pasażerów. To o 8 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W szczycie sezonu letniego port odprawił łącznie 10,4 miliona podróżnych.

W samym wrześniu z lotniska skorzystało 2,5 miliona ludzi. Oznacza to, że ruch pasażerski w tym miesiącu wzrósł o 7,7 procent, porównując rok do roku .

We wrześniu 159,7 tysiąca pasażerów skorzystało z tras krajowych, a 2,37 miliona z połączeń międzynarodowych.

Liczba wszystkich operacji lotniczych wzrosła o 2,7 procent.

Jeśli chodzi o strukturę podróży, tradycyjnie dominował ruch w strefie Schengen, w ten sposób podróżowało 1,7 miliona osób, co dało 12-procentowy wzrost. Kierunki poza strefą Schengen wybrało 819,6 tysiąca, co oznaczało z kolei spadek o 0,3 procent. Odsetek pasażerów tranzytowych po dziewięciu miesiącach wyniósł 24 procent.

Główne kierunki pasażerów z Warszawy to Hiszpania, Włochy i Grecja

Pasażerowie stołecznego portu najczęściej korzystali z przewoźników tradycyjnych, którzy w minionym miesiącu przewieźli 1,88 miliona (wzrost o 8 procent). Linie niskokosztowe obsłużyły prawie 646,6 tysiąca pasażerów (wzrost o 6,7 procent).

Średni wskaźnik wypełnienia samolotów (seat factor) wyniósł w ubiegłym miesiącu 85 procent. Po trzech kwartałach linie tradycyjne miały 59 procent udziału w liczbie pasażerów, niskokosztowe - 28 procent, a czartery obsłużyły 14 procent wszystkich podróżnych.

Wśród najpopularniejszych krajów, do których najchętniej podróżowano z Warszawy dominowały kierunki południowe. W pierwszej piątce znalazły się: Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja i Niemcy.

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Bogatsza zimowa siatka połączeń

Lotnisko przypomina, że 1 października oficjalnie oddało do użytku zmodernizowaną płytę postojową 10 (PPS-10). To pierwsza od ponad 12 lat inwestycja o tak dużej skali na warszawskim lotnisku (wartość około 194 miliony złotych).

„Nowa infrastruktura o powierzchni 60 000 mkw. przełamuje wieloletni impas, oferując przewoźnikom sześć stanowisk dla samolotów kodu C (maszyny wąskokadłubowe) lub, w niezwykle użytecznym układzie zamiennym, cztery stanowiska kodu C i jedno stanowisko dla dużych samolotów szerokokadłubowych kodu E” - czytamy.

Pod koniec października na lotnisku zostanie wprowadzony zimowy rozkład lotów. Nowością będzie w nim otwarte 7 października przez LOT połączenie do Bangkoku w Tajlandii. 1 grudnia LOT wystartuje z kolei z sezonowym połączeniem do norweskiego Tromso, które będzie realizowane do 13 lutego 2027 roku.

Ponadto od 25 października pasażerowie zyskają większy wybór na popularnych europejskich trasach, na których pojawią się nowi przewoźnicy. Linie lotnicze Ryanair rozpoczną latanie z Warszawy do Bari, Bolonii, Katanii, Neapolu, Wenecji, Turynu i Liverpoolu, a Wizz Air dołączy do obsługiwania połączeń do Lyonu.