Tradycyjnie będą wśród tych połączeń loty do takich destynacji jak Włochy, Niemcy i Austria, znanych z infrastruktury do uprawiania sportów zimowych. Przewoźnicy zaoferują też jednak szereg cieplejszych kierunków, w tym Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja.

Zgodnie z planami linii lotniczych i biur podróży siatka połączeń regularnych i czarterowych na lotnisku w Katowicach od niedzieli, czyli od wejścia w życie zimowego rozkładu lotów, obejmować będzie 70 połączeń z 61 lotniskami w 34 państwach.

W rozkładzie lotów można znaleźć nowe kierunki lub takie, które już kiedyś wprawdzie były w Krakowie, ale potem linie lotnicze z nich zrezygnowały i teraz do nich wracają. I tak Wizz Air uruchomi nowe połączenia do Bolonii (Włochy), Walencji (Hiszpania) i Bukaresztu (Rumunia). Ryanair zaoferuje nowe połączenie do Mediolanu Malpensy (Włochy) i po prawie pięciu latach przerwy do Marrakeszu (Maroko). Nowe będą też połączenia easyJet do Birmingham (Wielka Brytania) i Pegasusa do Izmiru (Turcja).