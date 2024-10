Od niedzieli zimowy rozkład lotów – w Katowicach trzy nowe trasy biur podróży

Z Katowic swoje loty będą organizować w ramach ruchu regularnego Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti (przewoźnik obsługuje rejsy dla niemieckiej Lufthansy). Ryanair zapowiedział, że we wtorek 29 października zainauguruje połączenie do włoskiego Reggio Calabria.

Z Katowic najwięcej połączeń do Włoch

W sezonie zimowym najwięcej połączeń, bo osiem, realizowanych będzie do Włoch – Wizz Air poleci do Katanii, Neapolu, Rzymu-Fiumicino i Salerno, a samoloty Ryanaira obsłużą rejsy do Katanii, Mediolanu-Bergamo, Reggio Calabria i Rzymu-Fiumicino.

Sześć tras będzie prowadzić do Hiszpanii: Wizz Air obsłuży pięć (Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Malaga, Teneryfa), a Ryanair jedną (Alicante). Cztery połączenia umożliwią podróż do Wielkiej Brytanii: Wizz Air zaoferuje rejsy do Liverpoolu i Londynu-Luton, a Ryanair poleci do Londynu-Stansted i Manchesteru. Trzy połączenia będą obsługiwane do Niemiec: Wizz Air i Ryanair umożliwią podróże do Dortmundu, a samoloty Air Dolomiti/Lufthansy połączą Pyrzowice z Frankfurtem. Dwie trasy będą realizowane na Cypr (Larnaka – Wizz Air, Pafos – Ryanair), do Grecji (Ateny – Wizz Air, Ryanair) i na Maltę (Wizz Air, Ryanair). Loty na pojedynczych kierunkach będą obsługiwane do Danii (Kopenhaga – Wizz Air), Gruzji (Kutaisi – Wizz Air), Holandii (Eindhoven – Wizz Air), Irlandii (Dublin – Ryanair), na Islandię (Reykjavik – Wizz Air), do Norwegii (Oslo-Gardermoen – Ryanair), Portugalii (Madera – Wizz Air) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Zabi – Wizz Air). Zimą w Katowice Airport dostępne będzie również jedno połączenie krajowe – LOT obsłuży rejsy między Pyrzowicami a Warszawą – relacjonuje rzecznik lotniska Piotr Adamczyk w komunikacie.

Trzy nowe kierunki biur podróży

Podczas sezonu zimowego pasażerowie podróżujący z Katowice Airport będą mogli polecieć na wakacje z biurami podróży w ramach 34 połączeń z 21 państwami. Wśród nich będą trzy nowości – 1 listopada wystartują loty czarterowe do Bahrajnu, 29 listopada odbędzie się pierwszy rejs do indyjskiego regionu Goa, a od 28 grudnia możliwa będzie podróż do położonej w Dominikanie La Romany.

Zgodnie z zapowiedziami biur podróży, w trakcie rozkładu „Zima 2024/2025” najwięcej połączeń (pięć) oferowanych będzie do Hiszpanii (Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Teneryfa). Cztery kierunki będą realizowane do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Szarm el Szejk, Taba), trzy do Dominikany (La Romana, Puerto Plata, Punta Cana), a dwa do Omanu (Muskat, Salalah), na Sri Lankę (Colombo, Mattala Rajapaksa), do Tajlandii (Bangkok, Phuket) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Ras al-Chajma, Al-Maktoum). Pojedyncze trasy umożliwią z kolei wylot na wakacje z Pyrzowic do Bahrajnu (Al-Mukarrak), Gambii (Bandżul), Indii (Goa), Kenii (Mombasa), na Kubę (Varadero), do Maroka (Agadir), Meksyku (Cancun), Portugalii (Madera), Tanzanii (Zanzibar), Tunezji (Dżerba), Turcji (Antalya), na wenezuelską wyspę Margarita, do Wietnamu (Phu Quoc) i na Wyspy Zielonego Przylądka (Amilcar Cabral).