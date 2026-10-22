Nowe zasady wprowadzone przez Airbnb mają ograniczyć sytuacje, w których osoby wynajmujące mieszkania muszą sprzątać je przed wyjazdem, mimo że płacą za usługę sprzątania. Zmiany zaczną obowiązywać 20 listopada 2026 r. i obejmą rezerwacje dokonane od tego dnia.

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Gospodarze nie będą mogli wymagać od gości mycia i odkładania naczyń, zdejmowania pościeli z łóżek, uruchamiania pralki ani wynoszenia śmieci poza obiekt. Platforma chce w ten sposób wyznaczyć wyraźniejszą granicę między podstawowymi obowiązkami gości a pracami, które powinny wykonywać osoby odpowiedzialne za sprzątanie.

Nie oznacza to jednak, że wynajmujący będą mogli zostawić mieszkanie w dowolnym stanie. Gospodarze nadal mogą prosić o pozostawienie brudnych naczyń w zlewie, zebranie używanych ręczników czy posegregowanie odpadów do odpowiednich pojemników wewnątrz lokalu. Oczekuje się również, że goście pozostawią nieruchomość w rozsądnym porządku.

Gospodarze muszą jasno określić zasady

Zgodnie z nowymi wytycznymi reguły obowiązujące w danym obiekcie muszą być przedstawione przed dokonaniem rezerwacji. Gospodarze nie będą mogli dodawać kolejnych wymagań dopiero po jej potwierdzeniu, na przykład w wiadomościach, na kartkach umieszczonych w mieszkaniu czy podczas rozmowy z gośćmi.

Airbnb ujednolici także zasady dotyczące siedmiu obszarów, w tym obecności zwierząt, palenia, ciszy nocnej, organizowania imprez, fotografii komercyjnej, maksymalnej liczby osób nocujących oraz zabezpieczenia lokalu przy wymeldowaniu.

Właściciele, którzy wielokrotnie złamią nowe reguły, mogą otrzymać ostrzeżenia, a ich oferty mogą zostać oznaczone lub rzadziej wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Zmiany budzą jednak sprzeciw części gospodarzy. Jeden z nich argumentował na forum społeczności Airbnb, że nowe przepisy mogą pozostawić ekipom sprzątającym dużo brudnych naczyń do umycia między kolejnymi rezerwacjami.

Gospodarze nadal będą mogli pobierać opłaty za sprzątanie. Zgodnie z dotychczasową polityką platformy nie mogą jednak naliczać dodatkowych opłat wyłącznie za niewykonanie konkretnych obowiązków związanych z wymeldowaniem.