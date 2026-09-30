Jedną z głównych zmian będzie możliwość sprawdzania rekomendacji znajomych oraz planowania wyjazdów z pomocą sztucznej inteligencji. Oprócz tego użytkownicy będą mogli zamawiać dodatkowe usługi. Zmiany obejmą również narzędzia dla gospodarzy.

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Sprawdzanie podróży znajomych i wyszukiwanie z AI

Airbnb wprowadził m.in. funkcję Connect, która pozwala nawiązywać kontakty z rodziną, znajomymi i towarzyszami wcześniejszych wyjazdów. Po połączeniu użytkownik zobaczy na interaktywnej mapie podróże swoich kontaktów, odwiedzone noclegi, zarezerwowane atrakcje oraz recenzje. Każdy użytkownik będzie mógł decydować o widoczności własnych podróży, ukrywać je i blokować kontakty.

Kolejna nowość to opcja wyszukiwania AI za pomocą języka naturalnego i głosu, przy czym początkowo z tej opcji skorzystają użytkownicy w Stanach Zjednoczonych. Sztuczna inteligencja pomoże dobrać filtry, podsumuje najważniejsze cechy noclegów i ułatwi porównywanie ofert zapisanych na liście życzeń. Obecnie dostępna jest też obsługa klienta przez czat AI w ponad 50 językach. Firma chce rozszerzyć ją również o obsługę głosową.

Nowe usługi i narzędzia dla gospodarzy

To nie koniec zmian. Do końca 2026 roku Airbnb ma zostać rozszerzone o nowe kategorie. W wybranych miastach Europy użytkownicy będą mogli zamówić przez platformę posiłki z restauracji. Firma chce również rozszerzyć poza USA opcję dostawy artykułów spożywczych i wprowadzić tę możliwość w Europie. W wybranych amerykańskich miastach będzie można zamówić usługę prania, w tym odbiór i dostawę ubrań oraz wypożyczyć akcesoria dziecięce z dostawą i montażem, korzystając z 10-procentowej zniżki. Pojawią się też nowe usługi lokalne w Alpach Francuskich i południowej Florydzie związane z możliwością wypożyczenia sprzętu za pośrednictwem lokalnych partnerów.

Mają również pojawić się nowe narzędzia dla gospodarzy ułatwiające ustalanie cen, zarządzanie dostępnością i aktualizowanie ofert. Pozwolą one na jednoczesne zarządzanie wieloma ofertami, automatyczne dostosowywanie cen do popytu i podaży oraz analizowanie przychodów z pomocą AI. Ponadto goście będą mogli skorzystać z interaktywnych planów 3D, które pozwolą im sprawdzić układ domu przed rezerwacją.