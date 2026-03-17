Bezpłatne noclegi i gościnność - Katar stanął murem za podróżnymi, którzy u niego utknęli

W odpowiedzi na zakłócenia w ruchu lotniczym spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie, po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, władze Kataru uruchomiły tzw. „Narodową strategię wsparcia gościnności w sytuacjach nadzwyczajnych” - donosi hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Jej celem jest pomoc podróżnym, których loty zostały opóźnione w wyniku zamknięcia przestrzeni powietrznej w regionie.

Jak poinformowała organizacja promująca turystykę, Visit Qatar, działania są realizowane we współpracy z lokalnymi władzami, branżą turystyczną i sektorem hotelowym, aby zapewnić bezpieczeństwo, komfort i wsparcie wszystkim odwiedzającym dotkniętym utrudnieniami w podróży.

Turyści nie muszą się martwić o swój pobyt w Katarze

Jednym z kluczowych elementów planu jest bezpłatne przedłużenie pobytu dla turystów, którzy nie mogą kontynuować podróży zgodnie z planem. Koszty dodatkowych noclegów pokrywa w całości Qatar Tourism, aż do momentu, gdy podróżni będą mogli bezpiecznie wyruszyć w dalszą drogę do swojego celu podróży.

Władze kraju wprowadziły również ułatwienia wizowe. Turyści, którzy muszą pozostać w kraju dłużej niż planowali z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym, mogą liczyć na przedłużenie wiz bez żadnych kar czy dodatkowych opłat.