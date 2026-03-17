Bezpłatne noclegi i gościnność - Katar stanął murem za podróżnymi, którzy u niego utknęli

W odpowiedzi na zakłócenia w ruchu lotniczym spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie, po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, władze Kataru uruchomiły tzw. „Narodową strategię wsparcia gościnności w sytuacjach nadzwyczajnych” - donosi hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Jej celem jest pomoc podróżnym, których loty zostały opóźnione w wyniku zamknięcia przestrzeni powietrznej w regionie.
Jak poinformowała organizacja promująca turystykę, Visit Qatar, działania są realizowane we współpracy z lokalnymi władzami, branżą turystyczną i sektorem hotelowym, aby zapewnić bezpieczeństwo, komfort i wsparcie wszystkim odwiedzającym dotkniętym utrudnieniami w podróży.
Jednym z kluczowych elementów planu jest bezpłatne przedłużenie pobytu dla turystów, którzy nie mogą kontynuować podróży zgodnie z planem. Koszty dodatkowych noclegów pokrywa w całości Qatar Tourism, aż do momentu, gdy podróżni będą mogli bezpiecznie wyruszyć w dalszą drogę do swojego celu podróży.
Władze kraju wprowadziły również ułatwienia wizowe. Turyści, którzy muszą pozostać w kraju dłużej niż planowali z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym, mogą liczyć na przedłużenie wiz bez żadnych kar czy dodatkowych opłat.
Do działań pomocowych włączył się także sektor hotelarski. Hotele i partnerzy branży turystycznej zapewniają podróżnym kompleksową opiekę i utrzymanie wysokich standardów obsługi w czasie ich przedłużonego pobytu.
Dodatkowo uruchomiono specjalną infolinię dla osób przebywających obecnie w Dosze lub innych częściach kraju. Podróżni mogą dzięki niej uzyskać wsparcie operacyjne, informacje o aktualnej sytuacji i pomoc w zorganizowaniu dalszej podróży.
