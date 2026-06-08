Rafał Szmytke to menedżer związany z branżą turystyczną, mający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, restrukturyzowaniu i nadzorze korporacyjnym. Ma bogate doświadczenie w radach nadzorczych, w tym m.in. Warszawskiej Izby Gospodarczej, Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej i Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

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1 czerwca Szmytke został prezesem Polskiego Holdingu Hotelowego, w którego zarządzie zasiadał wcześniej jako jego członek. Przed objęciem funkcji w PHH był najdłużej urzędującym prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej – w latach 2008-2016 i 2022-2025. W swojej karierze zawodowej pełnił też stanowiska kierownicze w Polskim Holdingu Nieruchomości i był prorektorem Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie. ​

Szmytke jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończył też podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia MBA w Rotterdam School of Management. W 2021 roku Szmytke został uhonorowany za wkład w rozwój turystyki w Polsce tytułem „Orła Turystyki »Rzeczpospolitej«” przyznawanym przez redakcję „Rzeczpospolitej” i serwisu dla branży turystycznej Turystyka.rp.pl.

PHH, którym kieruje od czerwca, liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z prawie 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi. ​

Jak podaje spółka w komunikacie, inni kandydaci do rady nadzorczej KGHM to zasiadający już w tym gremium od stycznia były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009, który sprawuje funkcję przewodniczącego RN KGHM Zbigniew Ćwiąkalski, a także: ekspert od energetyki Artur Ulrich, menedżer spółek skarbu państwa z Pomorza Łukasz Żelewski, doświadczony radca prawny Piotr Prugar i doświadczona menedżerka i doradczyni gospodarcza w spółkach państwowych Ewa Banachowicz.

Wybór członków rady nadzorczej KGHM we wtorek

Skład XII kadencji Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź ma zostać wybrany we wtorek podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki. Według statutu KGHM, rada nadzorcza spółki składa się z 7 do 10 członków; obecnie w radzie zasiada 9 osób.

We wtorek do RN KGHM powołani zostaną też wybrani w styczniu przez pracowników firmy przedstawiciele załogi miedziowej spółki – Bogusław Szarek, Marcin Kaczanowski i Przemysław Darowski. Wszyscy są przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.

Swojego kandydata zgłosił też jeden z udziałowców Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. O zasiadanie w RN KGHM z ramienia tego akcjonariusza będzie ubiegać się Joanna Zakrzewska. To menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze audytu, finansów, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz ładu korporacyjnego. Zakrzewska zasiada w RN KGHM pełniąc funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu oraz członkini Komitetu Strategii.

Dywidenda dla akcjonariuszy KGHM

Podczas wtorkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze podejmą też m.in. uchwałę o podziale zysku miedziowej spółki za 2025 r., który wyniósł ponad 1,946 miliarda złotych. Zarząd wnioskuje, aby 300 milionów złotych przeznaczyć na dywidendę, co daje 1,5 złotego na akcję. Pozostała kwota, czyli ponad 1,646 miliarda złotych, zgodnie z rekomendacją zarządu, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 procent zasobów europejskich.