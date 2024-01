Maroko z rekordową liczbą turystów. Za kilka lat chce ją podwoić

Jak podało w oświadczeniu Ministerstwo Turystyki, Rzemiosła i Gospodarki Społecznej Maroka, wynik ten o cały milion przekracza pierwotny cel wyznaczony na 2023 rok. Udało się go osiągnąć mimo wrześniowego trzęsienia ziemi w okolicach Marrakeszu i „złożonej sytuacji geopolitycznej”.

Do pobicia rekordu znacznie przyczynili się mieszkający za granicą Marokańczycy, którzy stanowili 51 procent ruchu przyjazdowego (wzrost o 27 procent względem poprzedniego roku).

Z danych opublikowanych przez Office des Changes (urząd sprawujący kontrolę dewizową) wynika, że od stycznia do listopada 2023 roku całkowite przychody Maroka z turystyki wyniosły 9,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 15,8 procent, licząc rok do roku.

Przyjęty przez resort turystyki wiosną ubiegłego roku plan zakłada przyciągnięcie do 2026 roku 17,5 miliona turystów, a do 2030 roku, kiedy wraz z Hiszpanią i Portugalią Maroko będzie współgospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej, 26 milionów turystów.