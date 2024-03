Pula

Pula, położona na zachodnim wybrzeżu półwyspu Istria, to miasto o bogatej historii, malowniczych krajobrazach i przyjemnym klimacie śródziemnomorskim. Skrywa w sobie wiele atrakcji, które mogą zainteresować turystów, poszukujących alternatywnych miejsc na weekendowy czy wakacyjny wypad.

Amfiteatr w Puli ©CNTB Ivan Šardi

Historia i zabytki

Jedną z najbardziej imponujących atrakcji w Puli jest starożytny amfiteatr rzymski, znany również jako Arena. To majestatyczne dzieło architektury, pochodzące z I wieku naszej ery, jest jednym z najlepiej zachowanych amfiteatrów rzymskich na świecie. Obecnie służy jako scena dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych, koncertów i festiwali, przyciągając gości z całego świata. Co roku na terenie amfiteatru odbywa się międzynarodowy festiwal filmowy Pula Film Festival.

W Puli znaleźć można wiele innych zabytków, które warto odwiedzić. Niemal nad samym morzem znajduje się rzymskie Forum, które w starożytności było centrum życia publicznego. Oprócz tego, warto zobaczyć Świątynię Augusta (Augustov Hram), poświęconą pierwszemu rzymskiemu cesarzowi, która jest jednym z najlepiej zachowanych rzymskich zabytków w Chorwacji.

Miłośnicy historii i architektury docenią także Łuk Triumfalny Sergiuszów (Slavoluk Sergijevaca). Łuk ten nazywany też Złotą Bramą stanowił niegdyś część nieistniejącej już bramy miejskiej. Pulę w XVI w. odwiedził Michał Anioł pozostawiając po sobie pamiątkę w postaci szkiców Złotej Bramy.

Kultura i rozrywka

Pula to również miasto, które tętni życiem kulturalnym. Nie tylko Arena jest gospodarzem licznych wydarzeń. Miasto oferuje bogatą scenę artystyczną, liczne muzea, galerie i teatry, które są idealnym miejscem na poznanie lokalnej kultury i sztuki.

Wieczorem Pula ożywa dzięki dużej ilości restauracji, barów i klubów nocnych. W tym mieście nie da się nudzić.

Wycieczki jednodniowe

Pula to nie tylko fascynujące miasto, ale także doskonała baza wypadowa. Jednodniowa wycieczka do miast takich jak Rovinj, Poreč czy Motovun pozwoli poznać różnorodność kulturową i przyrodniczą tego regionu.

Miasteczko Motovun ©CNTB Zoran Jelača

Zadar

Zadar, malowniczo położony na północnym wybrzeżu Dalmacji, to miasto, które w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularne jako cel na krótki wypad. Historia miasta sięga starożytności, a ślady minionych epok wciąż można odnaleźć w samym centrum Zadaru. Jednak to nie tylko historia sprawia, że Zadar jest wyjątkowym miejscem. Miasto słynie także z unikatowych i nowoczesnych instalacji artystycznych, które zlokalizowane są tuż nad brzegiem morza.

Organy morskie w Zadarze ©CNTB Luka Esenko

Bogata historia i zabytki

Zadar może poszczycić się bogatym dziedzictwem historycznym, które można odkrywać spacerując po jego malowniczych uliczkach. W sercu miasta znajduje się romański kościół świętego Donata, jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli Zadaru. W kościele, ze względu na jego wyjątkową akustykę w sezonie letnim odbywają się liczne koncerty.

Sztuka nowoczesna nad brzegiem morza

W Zadarze możemy podziwiać charakterystyczne i niezwykłe instalacje artystyczne. Morskie Organy, których dźwięki wytwarzane są przez fale Adriatyku, oraz Pozdrowienie Słońca, czyli ułożone w okrąg specjalne panele słoneczne, stanowią unikatowe połączenie sztuki i nowoczesności.

Wycieczki jednodniowe

Zadar to także doskonała baza wypadowa do zwiedzania okolicznych atrakcji. Wycieczki jednodniowe pozwolą odkryć piękno przyrody Chorwacji, np. w Parku Krajobrazowym Telašćica czy na jednej z malowniczych wysp.

Split

Split, położony na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, to drugie co do wielkości miasto w Chorwacji. To doskonałe miejsce dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Znajdujące się w pobliżu góry oraz krystalicznie czyste wody Adriatyku zachęcają do uprawiania różnych sportów, takich jak wspinaczka, trekking czy nurkowanie.

Pałac Dioklecjana: prawdziwy klejnot

Split ©CNTB Ivan Šardi

Główną atrakcją Splitu jest starożytny Pałac Dioklecjana, zbudowany w IV wieku przez rzymskiego cesarza Dioklecjana. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowi serce miasta i jest prawdziwym klejnotem architektonicznym. Przez wieki był adaptowany do aktualnych potrzeb mieszkańców Splitu, co wpłynęło na jego niezwykły charakter.

Urokliwe uliczki

Spacerując po wąskich uliczkach Splitu, można odkryć wiele innych skarbów historii i architektury, takich jak katedra św. Dujama z jej charakterystyczną 61-metrową romańską dzwonnicą czy Pałac Papalić, który jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów w stylu gotyckim w Chorwacji. Liczne kościoły, muzea i galerie sztuki rozmieszczone wzdłuż malowniczych uliczek zapraszają do odkrywania bogactwa kultury i historii Splitu.

Wycieczki jednodniowe: wyspy i okolice

Split to również doskonała baza wypadowa do zwiedzania okolicznych wysp, takich jak Hvar, Brač czy Vis. Wycieczki jednodniowe zapewniają możliwość odkrywania piękna i uroku dalmatyńskich wysp, od uroczych zatoczek po urzekające miasteczka.

Zagrzeb

Zagrzeb, stolica Chorwacji, to miasto pełne kontrastów, które zachwyca swoją atmosferą i bogatą historią. Położony na wzgórzach nad rzeką Sawa, Zagrzeb oferuje nie tylko malownicze widoki, ale także liczne atrakcje kulturalne. Dla smakoszy czeka tu również uczta kulinarna. Niezależnie od pory roku, w Zagrzebiu każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie.

Teatr Narodowy w Zagrzebiu ©CNTB Ivo Biočina

Historyczne centrum miasta

Głównym punktem orientacyjnym w Zagrzebiu jest Górne Miasto (Gornji Grad), z jego klimatycznymi uliczkami, kamienicami i placami. Na Górnym Mieście znajduje się Kaptol, historyczne serce miasta, z katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która zachwyca neogotycką architekturą.

Dla miłośników historii i kultury, Zagrzeb oferuje również wiele fascynujących muzeów, takich jak Muzeum Archeologiczne, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Selfie i Wspomnień, Muzeum Zerwanych Związków czy Muzeum Iluzji!

Wycieczki jednodniowe: parki i miasteczka

Jedną z zalet Zagrzebia jest jego dogodne położenie, które sprawia, że jest idealną bazą wypadową na jednodniowe wycieczki po okolicy. Zaledwie kilka godzin jazdy samochodem dzieli nas od malowniczych parków narodowych, takich jak Park Narodowy Jezior Plitwickich czy Park Narodowy Risnjak, gdzie możemy podziwiać niezwykłe krajobrazy i doświadczyć piękna natury.

Niedaleko Zagrzebia znajdują się też urokliwe miasteczka, takie jak Samobor z jego tradycyjnymi kremówkami (samoborska kremšnita) czy miasteczko Krapina, w którym znajduje się godne uwagi Muzeum Krapińskich Neandertalczyków.

Dubrownik

Dubrownik, położony na południowym wybrzeżu Chorwacji, to jedno z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miast tego regionu. Imponująca historia, bogate dziedzictwo kultury w otoczeniu niezwykłej przyrody. To wreszcie miejsce, gdzie kręcono cieszący się ogromną popularnością serial „Gra o tron”!

Dubrownik ©CNTB Julien Duval

Stare Miasto: Mury Miejskie i zabytkowe ulice

Główną atrakcją Dubrownika jest jego Stare Miasto, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mury Miejskie, zbudowane w średniowieczu, wciąż otaczają miasto. Z Murów można podziwiać niezapomniane widoki na Adriatyk i okoliczne wyspy. Spacerując po wąskich, kamiennych uliczkach Starego Miasta, można odkrywać wiele zabytkowych, kościołów, pałaców i placów, które są świadkami jego bogatej historii.

Stradun: serce miasta

Stradun, główna ulica Starego Miasta, jest sercem Dubrownika, gdzie tętni życie. Połączenie piękna architektury i niezwykłej atmosfery jest kwintesencją miasta.

Zabytki i atrakcje

Dubrownik obfituje również w wiele innych zabytków i atrakcji wartych odwiedzenia. Liczne twierdze, obiekty sakralne, Pałac Rektorów i baszta Minčeta to tylko niektóre z wielu miejsc, które przyciągają miłośników historii i architektury. Dodatkowo, Dubrownik oferuje możliwość zwiedzania licznych muzeów i galerii sztuki, które pozwalają zgłębić kulturę i sztukę tego fascynującego miasta.

Widok z wieży Minčeta ©CNTB Ivo Biočina

Wycieczki jednodniowe: wyspy i okolice

Położony na południowym wybrzeżu Chorwacji, Dubrownik oferuje łatwy dostęp do wielu interesujących miejsc, które można zwiedzić w ciągu jednego dnia.

Jednym z popularnych celów wycieczek jest wyspa Lokrum, oddalona zaledwie kilkanaście minut łodzią od Dubrownika. Lokrum zachwyca pięknymi ogrodami i malowniczymi plażami. To doskonałe miejsce na relaksujący dzień na świeżym powietrzu.

Innym interesującym celem jest miasteczko Cavtat, położone około 20 kilometrów na południe od Dubrownika. Cavtat urzeka swoim uroczym portem, architekturą i spokojną atmosferą.

Będąc w Dubrowniku warto zobaczyć również pobliskie historyczne arboretum znajdujące się w miejscowości Trsteno.

Materiał Promocyjny