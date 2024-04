Kolejne polskie miasta w przewodniku Michelina. „Imponująca oferta kulinarna”

Poza restauracjami przewodnik Michelin zawierał będzie listę rekomendowanych hoteli, która obejmie ponad 5 tysięcy obiektów w ponad 130 krajach, wybranych przez ekspertów Michelina ze względu na wyjątkowy styl, jakość obsługi i niepowtarzalność.

Pierwszy przewodnik Michelin został opublikowany we Francji na przełomie XIX i XX wieku w formie praktycznych porad dla francuskich kierowców, co miało również wspierać sprzedaż opon. Do dziś inspektorzy stosują te same kryteria wyboru miejsc, co wtedy.