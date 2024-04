Ekspert: Za dużo mieszkań turystycznych w Hiszpanii. To wymyka się spod kontroli

Tylko w pierwszym kwartale tego roku w 25 dużych miastach Hiszpanii powstało 60 tysięcy mieszkań przeznaczonych do krótkiego wynajmu turystycznego - to o 25,2 procent więcej względem tego samego okresu ubiegłego roku - podaje portal theolivepress.es, powołując się na dane hiszpańskiej organizacji Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística - Sojusz na Rzecz Doskonałości w Turystyce).

Łączna liczba takich mieszkań w Hiszpanii sięga już prawie 287 tysięcy (to więcej niż przed pandemią).

Najwięcej, bo 59,1 tysiąca, jest ich w Madrycie (wzrost 29,8 procent w porównaniu z 2023 rokiem). Na drugim miejscu plasuje się Barcelona z 41,7 tysiąca mieszkań turystycznych (plus 11,8 procent), na trzecim Malaga - 32,5 tysiąca (plus 29,9 procent), na czwartym Walencja - 28 tysięcy (plus 40,4 procent), a na piątym Sewilla - 20,7 tysiąca (plus 21,1 procent).

Mieszkańcy mają dość

- Zjawisko to powoduje przeludnienie, utrudnia dostęp do mieszkań zwykłym obywatelom, powoduje sąsiedzkie konflikty i sprawia, że dzielnice tracą swój urok i charakter, dlatego jest głównym powodem, dla którego wielu Hiszpanów odrzuca turystykę - mówi wiceprzewodniczący Exceltur, José Luis Zoreda, nawiązując do fali niedawnych antyturystycznych protestów w Hiszpanii.