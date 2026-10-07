Na sprawę zwraca uwagę najnowszy raport Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, który przywołuje Radio Zet.

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Bałtyk jesienią coraz popularniejszy wśród turystów

Obecnie branża turystyczna na Pomorzu Zachodnim notuje dużą liczbę gości nad Bałtykiem. Jesień przyciąga nad morze przede wszystkim osoby spragnione spokojnych spacerów i ucieczki od tłumów, które są tu obecne w okresie wakacji. Duże znaczenie mają również niższe ceny w hotelach i restauracjach.

– Wiele hoteli, pensjonatów oraz lokali gastronomicznych mówi o najlepszej jesieni od dekady. To kwestia bardzo udanej pogody nad Bałtykiem i tego, że wiele obiektów oferuje np. specjalne ceny dla klientów. Nad Bałtykiem w piątki, soboty i w niedzielę mamy więc naprawdę fantastyczną frekwencję. Tutaj królową jest pogoda. Piękna złota jesień to tłum nad morzem, a jak jest deszcz i wiatr, to plaże i promenady pustoszeją – zauważyła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, cytowana przez Radio Zet.

Morze Bałtyckie jesienią. „Jest pogoda, są turyści”

W tym roku we wrześniu i na początku października nie brakowało słonecznych i ciepłych dni. Dzięki temu bałtyckie plaże i promenady zapełniły się turystami.

– Jest pogoda, są turyści. Nad morzem ta prawidłowość wydaje się być najbardziej uniwersalna. Widzimy, że wrzesień okazał się pogodowo bardzo udany, a w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Świnoujściu, Pobierowie czy w Rewalu naprawdę nie brakuje gości. Oczywiście to jest inna turystyka niż ta w lipcu. Tutaj bardziej zależy nam na spacerach, na relaksie, dobrym jedzeniu w restauracjach, a mniej na kąpielach w Bałtyku, ale jednak mamy już czasy, gdy nad morze przyciąga nie tylko morze – przyznała Hanna Mojsiuk.

Jednocześnie zauważyła, że „topową lokalizacją” na Pomorzu Zachodnim, także poza sezonem letnim, pozostaje Świnoujście. Coraz większą popularnością cieszą się również Międzyzdroje, Rewal, Pobierowo i Pustkowo.

„Kto powiedział, że nad morze przyjeżdża się tylko latem?”. Tłumy turystów nad Bałtykiem

O popularności, jaką cieszy się jesienny wypoczynek nad Bałtykiem, przekonać można się również, przeglądając media społecznościowe.

Serwis Twoje Międzyzdroje w swoim wpisie na Facebooku zwrócił uwagę na piękną pogodę nad morzem po sezonie. „Słońce, błękit i widok, przy którym można zapomnieć, że lato już za nami” – podkreślił i załączył nagranie przedstawiające jesienne Międzyzdroje, w których nie brakuje turystów.

„Kto powiedział, że nad morze przyjeżdża się tylko latem? […] Dzisiejszy październikowy poranek przywitał nas spokojnym morzem, pięknym słońcem i widokami, od których aż chce się zacząć dzień z uśmiechem. Jesień też ma swoje uroki! To właśnie teraz można cieszyć się plażą, długimi spacerami i Bałtykiem w trochę spokojniejszym wydaniu” – czytamy z kolei na oficjalnym profilu Gminy Rewal.