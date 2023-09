Grecja szykuje podwyżkę dla turystów. Pieniądze potrzebne dla powodzian

Osoby, które czerpią zyski z trzech lub więcej obiektów wynajmowanych w systemie jak przez Airbnb, będą od 1 stycznia 2024 roku płacić VAT i inne opłaty, które odprowadzają hotele i pokoje na wynajem.

Nałożenie VAT-u na wynajem krótkoterminowy to jeden z postulatów greckiej organizacji branżowej SETE. Jako reprezentant większości przedsiębiorstw turystycznych w Grecji walczy o to od jakiegoś czasu i apeluje o to do rządu. W ten sposób chce chronić przed nierówną konkurencją hotele odprowadzające podatki.

Wśród innych działań zapowiedzianych przez premiera znalazło się wprowadzenie programu „paszportu młodych”, który zakłada budżet w wysokości 150 euro dla młodzieży w wieku 18-19 lat z przeznaczeniem na cele turystyczne, transportowe i kulturalne. Skorzysta z niego około 200 tysięcy ludzi. Premier zapowiedział też podwyżkę płacy minimalnej, która wejdzie w życie w kwietniu. Wzrosnąć mają również emerytury i wynagrodzenia w sektorze publicznym o 10,5 procent – ta zmiana zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Premier obiecuje też, że rząd będzie działał na rzecz utrzymania i obniżenia cen podstawowych produktów.