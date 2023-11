Jak podaje niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell, powołując się na informacje Grupy Roboczej Południowej i Wschodniej Afryki, goście z zagranicy za wstęp do parków w Amboseli i Jeziora Nakuru będą płacić w szczycie sezonu (od czerwca do marca) 100 dolarów, a w pozostałych miesiącach 80 dolarów. To samo dotyczy parków Tsavo East i Tsavo West.

To stawki dla dorosłych. Mniej zapłacą dzieci w wieku 5-18 i studenci, którzy nie ukończyli 23 roku życia. Na przykład w dwóch pierwszych z wymienionych parków ich bilety będą kosztować 10 dolarów.

Drożej będzie też w Narodowym Rezerwacie Masai Mara – w tym wypadku podwyżki już zostały przyjęte. I tak w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dorośli zapłacą za wejście na jeden dzień 100 dolarów, a dzieci od 3 do 17 lat 50 dolarów. W szczycie sezonu turystycznego, czyli od 1 lipca do 31 grudnia stawka za dorosłego wzrośnie do 200 dolarów.