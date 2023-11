Turystyka odchodzi od modelu sun & beach. Teraz stawia na sun & blue

też 300 tysięcy miejsc pracy. Takie dane przedstawiła burmistrz Almerii, María del Mar Vázquez.

Czym właściwie jest turystyka sun&blue? Jak tłumaczy Tim Ott, dyrektor generalny firm beon. Worldwide, która organizowała kongres, obejmuje ona aktywności związane z wypoczynkiem nie tylko na oceanach i morzach, ale też na jeziorach i rzekach. Na problem należy spojrzeć szerzej – to nie tylko wypoczynek, ale też wszelkiego rodzaju działania związane z wodą.

Dlaczego ten rodzaj podróży może przynieść korzyści gospodarcze? Dlatego, że turystyka typu sun&beach koncentruje się na miesiącach letnich – to właśnie w tym czasie goście przyjeżdżają na gorące plaże, by na nich leniwie wypoczywać. Co prawda są wyjątki, w Hiszpanii będą to Wyspy Kanaryjskie, gdzie przyjazdy realizowane są przez cały rok, ale wypoczynek nad morzem to jednak domena lata. Tymczasem podróże utrzymane w duchu sun&blue pozwalają wyeliminować zjawisko sezonowości – ten rodzaj wyjazdów można realizować przez cały rok.

Kim jest klient uprawiający ten rodzaj turystyki? Według Otta to ktoś, kto szuka nowych, bardziej wartościowych doświadczeń, bliska mu jest ochrona środowiska. Zdaniem Theresy Zabell, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w żeglarstwie, dziś prezeski Fundacji Ecomar i ambasadorki pierwszej edycji Kongresu Sun&Blue, sporty morskie mogą być kluczowym narzędziem promującym błękitną turystykę i ochronę wód. Jak mówi „jeśli sprawimy, że ktoś pokocha morze, to się nim zajmie”. Z jej perspektywy ważne jest edukowanie – mówić trzeba o działaniach prowadzonych na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, które realizowane są chociażby przez hotele.

W czasie trzech dni kongresowych eksperci – wśród nich naukowcy, badacze mórz i oceanów, przedstawiciele władz lokalnych i przedsiębiorcy rozmawiali o takich kwestiach jak turysta przyszłości, wpływ zrównoważonego rozwoju na planetę, synergia między akwakulturą a turystyką, certyfikacja jakości, rozwój plaż miejskich, błękitnej gastronomii czy szkolenie liderów błękitnej turystyki. Nie zabrakło dyskusji o turystyce morskiej i zarządzaniu ośrodkami turystycznymi, ale też sposobów integrowania portu z miastem.