Ewentualne koszty leczenia w innym kraju to realny i poważny problem. Na szczęście ubezpieczenie podróżne za granicę zawsze zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, które zabezpieczą turystę przed horrendalnie wysokimi rachunkami za usługi medyczne. Co ważniejsze, to tylko jedna z ochron w pakiecie, a całość wcale nie musi dużo kosztować.

Jedno ubezpieczenie, wiele ochron

Ubezpieczenie turystyczne to produkt ubezpieczeniowy dedykowany osobom wybierającym się w podróż krajową lub za granicę. Co ważniejsze może ono składać się z kilku ubezpieczeń, a nie jednego, więc zakres jego ochrony może być naprawdę szeroki. Jakie ubezpieczenia mogą wchodzić w skład pakietu na zagraniczny wyjazd?

Niewątpliwie najważniejszą ochroną oferowaną w ramach polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokryje koszty niezbędnego leczenia, hospitalizacji, zabiegów, leków czy operacji, które są wynikiem wypadku lub poważnej choroby. Dodatkowo w ubezpieczeniu kosztów leczenia lub w assistance znajdziemy także ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej – ważne podczas wyjazdu w góry, nad morze lub ocean.

Wspomniane assistance podróżne oferowane jest zazwyczaj razem z ubezpieczeniem kosztów leczenia. Zadaniem tego ubezpieczenia jest wsparcie turysty wieloma usługami, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby, takimi jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka nad dziećmi czy zwierzętami, pomoc informacyjne i prawna. Jakie jeszcze ochrony mogą znaleźć się w ubezpieczeniu turystycznym?

W ubezpieczeniu turystycznym może znaleźć się także NNW, OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu. Dzięki NNW turysta otrzyma świadczenia, gdy dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. OC w życiu prywatnym będzie wsparciem do ubezpieczonego, gdy to on spowoduje szkodę. Natomiast ochrona bagażu zadziała, gdy dojdzie do jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia – wyjaśnia Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Dodatkowo możemy wybrać rozszerzenia ochrony ubezpieczenia turystycznego w zależności od planowanych aktywności podczas wyjazdu czy posiadanych chorób przewlekłych.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia turystycznego?

Na cenę ubezpieczenia turystycznego wpływają zmienne, o które jesteśmy pytania choćby w porównywarce ubezpieczeń. Dotyczą one:

miejsca wyjazdu,

długości wyjazdu (okres ubezpieczenia),

liczby podróżnych (można ubezpieczyć więcej niż jedną osobę na raz),

chorób przewlekłych,

celu podróży.

W formularzu pada także pytanie o miejsce aktualnego pobytu – Polska czy już za granica – ale wpływa ono na karencję, a nie cenę ubezpieczenia. Z kolei pytanie o choroby przewlekłe i cel podróży rozszerza ochronę, więc przeważnie podnosi składkę.

Przykładowe ceny

Czas przejść do konkretów! Sprawdzimy kilka różnych opcji ochrony na zagraniczne wyjazdy. Skorzystamy z porównywarki ubezpieczeń. Zacznijmy od 7-dniowego wyjazdu dla jednej osoby do Włoch w celu zwiedzania i odpoczynku bez dodatkowych rozszerzeń. Poniżej przedstawiamy 5 najtańszych ofert od różnych ubezpieczycieli:

22,00 zł – mtu24.pl (koszty leczenia 80 000 zł, OC 50 000 zł);

25,48 zł – SIGNAL IDUNA (koszty leczenia 86 234 zł, NNW 15 000 zł);

29,00 zł – You Can Drive (koszty leczenia 100 000 zł, OC 50 000 zł);

29,40 zł – UNIQA (koszty leczenia 250 000 zł, NNW 30 000 zł), bagaż 2 000 zł);

31,70 zł – AXA Partners (koszty leczenia 200 000 zł, NNW 20 000 zł).

Najtańsze ubezpieczenie turystyczne na tygodniowy wyjazd można kupić za kilka złotych za dzień ochrony i to z dodatkowym OC lub NNW. Zmieńmy miejsce i cel wyjazdu na Austrię i narty. Oto wyniki:

29,40 zł – UNIQA (koszty leczenia 250 000 zł, NNW 30 000 zł, bagaż 2 000 zł);

31,70 zł – AXA Partners (koszty leczenia 200 000 zł, NNW 20 000 zł);

35,00 zł – Wiener (koszty leczenia 172 468 zł, NNW 10 000 zł, OC 107 792 zł);

35,64 zł – SIGNAL IDUNA (koszty leczenia 86 234 zł, NNW 15 000 zł);

45,00 zł – mtu24.pl (koszty leczenia 80 000 zł, OC 50 000 zł).

Uprawianie narciarstwa wpływa na większe ryzyko urazu niż spacerowanie po mieście czy muzeach, więc część ubezpieczycieli podniosło składki. Przenieśmy się teraz za ocean. Ile za ubezpieczenie na 7 dni musiałby zapłacić turysta, który wybiera się do USA, by nurkować w ocenie? Oto zestawienie:

151,69 zł – AXA Partners (koszty leczenia 200 000 zł, NNW 20 000 zł);

173,00 zł – Wiener (koszty leczenia 646 755 zł, NNW 50 000 zł, OC 431 170 zł);

268,80 zł – UNIQA (koszty leczenia 250 000 zł, NNW 30 000 zł, bagaż 2 000 zł);

310,00 zł – Proama (koszty leczenia 200 000 zł, NNW 10 000 zł, OC 50 000);

337,00 zł – Generali (koszty leczenia 300 000 zł, NNW 40 000 zł, OC 50 000 zł).

Koszty ubezpieczenia na wyjazd do USA są znacznie wyższe, ale również poszczególne ochrony zawierają wyższe sumy ubezpieczenia. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ kraj ten słynie z wysokich kosztów leczenia.

Materiał Promocyjny