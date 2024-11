Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw 2024, które odbędą się w dniach 21-23 listopada 2024 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, to jedno z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej w Polsce. To wyjątkowa okazja, by zapoznać się z ofertą wyjazdową i usług turystycznych wystawców z całego świata, nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz znaleźć inspirację do podróżowania i wypoczywania. W tym roku swoją ofertę zaprezentuje ponad 180 wystawców z 29 krajów. Krajem Partnerskim tegorocznej edycji jest Bułgaria, kraj pełen kontrastów, miejsce z bogatą historią i interesującą kulturą. W realizacji projektu wspierają nas kluczowi partnerzy, firmy Amadeus, globalny lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży turystycznej i Warexpo, właściciel warszawskiej sieci nośników reklamowych.

Ekspozycja targowa rozciąga się na dwóch poziomach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, co umożliwia zapoznanie się z szeroką ofertą wystawców z całego świata. Wśród nich nie zabraknie egzotycznych destynacji. Będzie można spotkać się przedstawicielami zarówno takich krajów jak: Malediwy, Sri Lanka, Kuba, Egipt, Tunezja, Wietnam, Indie, czy Pakistan, jak i bardzo popularnych wśród turystów kierunków wakacyjnych jak Chorwacja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Turcja i Bułgaria.

Dwa pierwsze dni targów (21-22 listopada) zostały zaplanowane z myślą o profesjonalistach z branży turystycznej. W tym czasie odbędą się spotkania B2B oraz prezentacje skierowane do touroperatorów, agentów turystycznych, przedstawicieli firm organizujących wyjazdy incentive, turystykę biznesową oraz dostawców usług. Program branżowy, które powstał we współpracy z Polską Izbą Turystyki – współorganizatorem targów ITTF Warsaw obejmuje szereg tematów dotyczących najnowszych trendów w turystyce, innowacji technologicznych oraz wyzwań związanych z organizowaniem turystyki zrównoważonej.

Dzień Touroperatora (21 listopada) jest skierowany do przedstawicieli firm organizujących wyjazdy turystyczne. Podczas tego dnia poruszone zostaną kluczowe zagadnienia, takie jak aktualne trendy na rynku touroperatorów, wyzwania związane z wprowadzaniem turystyki zrównoważonej, zmieniające się oczekiwania turystów oraz rola nowoczesnych technologii w procesie planowania i realizowania podróży. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak sztuczna inteligencja czy turystyka wirtualna które rewolucjonizują branżę i będą kształtować przyszłość turystyki.

Dzień Klienta Korporacyjnego (22 listopada) – w tym dniu zaprezentowane zostaną oferty turystyki biznesowej, które stanowią istotną część rynku. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z trendami w organizowaniu wyjazdów dla firm, spotkań biznesowych, szkoleń czy wyjazdów integracyjnych, a także z wyzwaniami, przed którymi stają organizatorzy w kontekście zmieniających się potrzeb i oczekiwań firmowych klientów.

Nowością tegorocznych targów jest aplikacja mobilna, która umożliwia uczestnikom umawianie się na spotkania z wystawcami, a także daje dostęp do programu, mapy wystawców oraz kalendarza wydarzeń. Dzięki temu profesjonalni zwiedzający będą mogli maksymalnie wykorzystać swój czas na targach, planując spotkania i uczestnicząc w interesujących panelach dyskusyjnych.

Dzień Podróżnika (23 listopada) to prawdziwa uczta dla każdego, kto pasjonuje się podróżami, przygodą i odkrywaniem nowych miejsc. Tego dnia będzie okazja do spotkania z inspirującymi postaciami ze świata podróży i turystyki, które podzielą się swoimi doświadczeniami, radami i fascynującymi historiami. Dorota Zawadzka, psycholog, autorka książek i podróżniczka, poprowadzi prelekcję pt. „Rodzinne podróże – jak dobrze przygotować się do wyjazdu z dzieckiem”. „Superniania” udzieli praktycznych porad dotyczących organizowania podróży z dziećmi, a także będzie dostępna na stoisku Polskiej Izby Turystyki, gdzie rodzice będą mogli porozmawiać z nią osobiście o tym, jak najlepiej zaplanować wspólny urlop z najmłodszymi.

Szymon Nitka, autor bloga Znajkraj, zabierze uczestników w podróż po fascynujących trasach rowerowych, które pokonał w Polsce i na świecie, dzieląc się pomysłami na aktywny wypoczynek. Ready for Boarding opowie o jednej z najbardziej kultowych dróg świata – Route 66. W trakcie miesięcznej podróży kamperem, od Chicago aż do Los Angeles, odwiedzili nie tylko ikoniczne miejsca na tej legendarnej trasie, ale także doświadczyli zakasujących przygód. Twórcy bloga „Gdzie los poniesie” zaprezentują prelekcję „Podlaski Szlak Bociani – Polska Wschodnia na rowerze”. To będzie malownicza relacja z wyprawy przez 412 km szlaku, który prowadzi przez cztery parki narodowe, Suwalszczyznę, Krainę Żubra i malownicze wsie Podlasia.

Krzysztof Kobus z Travel Photo zabierze nas w podróż od Zagorja do Dalmacji, odkrywając tajemnice miejsc związanych z legendarnym Marco Polo, a podróżnicy i dziennikarze Elżbieta i Andrzej Lisowscy, podzielą się swoją pasją do odkrywania świata w dynamicznej i pełnej humoru prezentacji, ukazując, jak cieszyć się z podróży i dzielić tym doświadczeniem z dziećmi.

W tym dniu nie zabraknie również emocjonujących spotkań z przedstawicielami kultury i historii. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza na wyjątkowe spotkanie z aktorami Stefcią (Anetą Ćmiel) i Antonim (Michałem Rudnickim), którzy wcielają się w główne postacie serialu ukazującego codzienne życie służącej i zubożałego szlachcica w pałacowych murach. Serial przybliża widzom życie na dworze arystokratycznym oraz międzyklasowe relacje w Polsce XVIII wieku.

Czy warto odwiedzić Lubelskie? Na to pytanie odpowiedzą Ola i Karol z "Busem przez Świat" zabierając uczestników na podróż po niesamowitych atrakcjach tego regionu, które z pewnością zaskoczą każdego turystę.

Dzień pełen emocji dopełnią liczne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych – biura podróży zadbały o program pełen zabaw i interaktywnych zajęć, które pomogą dzieciom poczuć magię podróżowania. W tym dniu, zarówno rodziny, jak i wszyscy miłośnicy turystyki, znajdą coś dla siebie, by inspirować się do kolejnych, niezapomnianych przygód.

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw 2024 to nie tylko wyjątkowa okazja do spotkania z liderami branży turystycznej, ale także platforma do odkrywania nowych, inspirujących miejsc oraz innowacyjnych rozwiązań. Dzięki bogatej ofercie wystawców, specjalistycznym prelekcjom oraz atrakcyjnym wydarzeniom, uczestnicy będą mogli poznać najnowsze trendy i technologie, które kształtują przyszłość podróży. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świecie turystyki, nawiązać cenne kontakty biznesowe, a także zdobyć inspiracje do swoich kolejnych wypraw. Zapraszamy na niezapomnianą podróż po świecie turystyki – pełną pasji, wiedzy i ekscytujących odkryć.

Jesteś profesjonalistą z branży turystycznej? – Wejdź na stronę ittfwarsaw.pl i odbierz swój bilet na targi wraz z dostępem do mobilnej aplikacji. Kochasz podróże, jesteś ciekawy gdzie warto zaplanować kolejne wakacje? Przyjdź na targi w sobotę na Dzień Podróżnika - oj, będzie się działo.

